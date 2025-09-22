বলিউড

বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন মিরা

বিয়ের চার বছরের ব্যবধানে দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনেছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী মিরা শেঠি। তবে দুই বছর ধরে বিচ্ছেদ নিয়ে কোনো কথা বলতে দেখা যায়নি তাঁকে।

ব্যক্তিজীবনকে অনেকটা আড়াল করে রেখেছিলেন মিরা। দুই বছর পর প্রথমবারের মতো বিচ্ছেদ নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বললেন তিনি
সাংবাদিক সাবাহাত জাকারিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মিরা জানান, ২০২৩ সালের মার্চে বিচ্ছেদ ঘটেছে তাঁর
মিরা বলেন, ‘সেই বছর “কুচ আনকাহি” ধারাবাহিকের শুটিংয়ের পর বিচ্ছেদ ঘটেছে। শুটিংয়ের সময় আমি মানসিকভাবে যন্ত্রণার মধ্যে যাচ্ছিলাম। কাজই আমাকে মুক্তি দিয়েছিল।’
২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোতে বিলাল সিদ্দিকীকে বিয়ে করেছেন মিরা
অভিনয়ের পাশাপাশি লেখক হিসেবেও পরিচিত মিরা শেঠি
২০১৩ সালে অভিনয়ে অভিষেক ঘটে তাঁর। এক যুগের ক্যারিয়ারে ‘জানাম’, ‘তুঝে নাম হামারা’সহ বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন
ধারাবাহিকের বাইরে ‘সেভেন দিন মোহাব্বত ইন’ নামে একটি সিনেমায়ও পাওয়া গেছে
