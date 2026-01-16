শীর্ষে শাহরুখের ছবি, আর কারা আছেন তালিকায়

২০২৬ সালে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ভারতীয় ছবিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে শাহরুখ খানের নতুন সিনেমা ‘কিং’। জনপ্রিয় চলচ্চিত্র তথ্যভান্ডার ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজ (আইএমডিবি) প্রকাশিত চলতি বছরের সবচেয়ে বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমার তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছে এই অ্যাকশন থ্রিলার।
আইএমডিবি জানিয়েছে, তাদের বৈশ্বিক দর্শকদের প্রকৃত আগ্রহের ভিত্তিতেই এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্রতি মাসে প্ল্যাটফর্মটিতে আসা ২৫ কোটির বেশি ব্যবহারকারীর পেজভিউ বিশ্লেষণ করে এই র্যাংকিং নির্ধারণ করা হয়। ফলে তালিকাটি শুধু ভারত নয়, আন্তর্জাতিক দর্শকদের মধ্যেও ভারতীয় সিনেমা নিয়ে বাড়তে থাকা আগ্রহেরই প্রতিফলন।
পাঁচ ভাষায় ২০ ছবি, এগিয়ে হিন্দি সিনেমা
২০২৬ সালের বহুল প্রতীক্ষিত ছবির তালিকায় রয়েছে মোট ২০টি সিনেমা, যা নির্মিত হয়েছে পাঁচটি ভিন্ন ভাষায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি—১০টি—হিন্দি ভাষার ছবি। এরপর রয়েছে তেলেগু ভাষার পাঁচটি, তামিলের তিনটি এবং মালয়ালম ও কন্নড় ভাষার একটি করে ছবি।
প্রায় তিন বছর পর শাহরুখের প্রেক্ষাগৃহে ফেরা
‘কিং’ ছবির মাধ্যমে প্রায় তিন বছর পর বড় পর্দায় ফিরছেন শাহরুখ খান। ছবিটি পরিচালনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ, যাঁর সঙ্গে এর আগে ‘পাঠান’–এ কাজ করেছিলেন বলিউডের এই সুপারস্টার। আইএমডিবির তালিকায় শীর্ষে থাকা ‘কিং’–এর অবস্থান থেকেই স্পষ্ট, শাহরুখের এই প্রত্যাবর্তন ঘিরে দর্শকদের প্রত্যাশা তুঙ্গে।
শীর্ষ পাঁচে কারা
‘কিং’–এর পরের অবস্থানগুলোতে রয়েছে নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত পৌরাণিক মহাকাব্য ‘রামায়ণ পার্ট ১’। এতে অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর ও দক্ষিণী সুপারস্টার যশ। এইচ ভিনোথ পরিচালিত তামিল রাজনৈতিক নাটক ‘জন নায়াগন’, যা অভিনেতা থেকে রাজনীতিক হওয়া বিজয়ের শেষ অভিনীত ছবি বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ছাড়া আছে প্রভাস অভিনীত সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত ‘স্পিরিট’, গীতু মোহনদাস পরিচালিত ‘টক্সিক’, যেখানে দেখা যাবে যশকে।
একাধিক ছবিতে একাধিক তারকা
তালিকায় এমন বেশ কয়েকজন তারকাও রয়েছেন, যাঁরা একাধিক ছবিতে জায়গা করে নিয়েছেন।
নয়নতারা আছেন ‘টক্সিক’ ও ‘প্যাট্রিয়ট’—দুটিতেই। ‘প্যাট্রিয়ট’–এ তাঁর সঙ্গে আছেন মালয়ালম সিনেমার দুই মহাতারকা মামুট্টি ও মোহনলাল।
যশ অভিনয় করছেন ‘রামায়ণ পার্ট ১’ ও ‘টক্সিক’—দুটিতেই। সানি দেওলকে দেখা যাবে ‘রামায়ণ পার্ট ১’ ও ‘বর্ডার ২’–এ।
প্রভাস রয়েছেন ‘স্পিরিট’ ও ‘ফৌজি’–তে। রণবীর কাপুর অভিনয় করছেন ‘রামায়ণ পার্ট ১’ ও সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’–এ, যেখানে তাঁর সঙ্গে আছেন আলিয়া ভাট। এ ছাড়া আলিয়া আরও অভিনয় করছেন ‘আলফা’ ছবিতে, যা যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের অংশ। তৃপ্তি দিমরি আছেন ‘স্পিরিট’ ও ‘ও রোমিও’ এই দুই ছবিতে।
সিক্যুয়েল ও সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের দাপট
২০২৬ সালের তালিকায় রয়েছে একাধিক সিক্যুয়েল ও সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের নতুন সিনেমা। এগুলো হলো ‘ধুরন্ধর ২’, ‘আলফা’ (যশ রাজ স্পাই ইউনিভার্স), ‘বেন্জ’ (লোকেশ সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স), ‘শক্তি শালিনী’ (ম্যাডক হরর-কমেডি ইউনিভার্স)।
শীর্ষ ২০–এর বাকি ছবিগুলো
তালিকার বাকি উল্লেখযোগ্য ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে সালমান খানের ব্যাটল অব গালওয়ান, প্রদীপ রঙ্গনাথনের ‘এলআইকে: লাভ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি’, নানির ‘দ্য প্যারাডাইস’, রাম চরণের ‘পেড্ডি’, এনটিআর জুনিয়রের ‘ড্রাগন’, অক্ষয় কুমারের ‘ভূত বাংলা’।
কীভাবে তৈরি হলো তালিকাটি
আইএমডিবি জানিয়েছে, এই র্যাংকিং কোনো জরিপ বা ভোটাভুটির ওপর নয়, বরং ধারাবাহিক দর্শক আগ্রহের ভিত্তিতে তৈরি। ২০২৬ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য নির্ধারিত ভারতীয় ছবিগুলোর মধ্যে কোনগুলো সম্পর্কে জানতে আইএমডিবিতে সবচেয়ে বেশি ঢুঁ মেরেছেন দর্শকেরা, সেটিই ছিল মূল বিবেচ্য।
ভ্যারাইটি অবলম্বনে