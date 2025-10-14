ফিল্মফেয়ার পাওয়া ‘আজ কি রাত’ বাঙালি গায়িকাকে কতটা চেনেন?

ফিল্মফেয়ার পাওয়া ‘আজ কি রাত’ বাঙালি গায়িকাকে কতটা চেনেন?
‘স্ত্রী ২’ সিনেমার আলোচিত গান ‘আজ কি রাত’ গেয়ে ৭০তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস পেলেন বাঙালি সংগীতশিল্পী মধুবন্তী বাগচী। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে তাঁকে নিয়ে থাকল আরও তথ্য।
গত শনিবার গানটির জন্য ফিল্মফেয়ারের মঞ্চে সেরা গায়িকার পুরস্কার পেয়েছেন মধুবন্তী বাগচী। গানটি তাঁর ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে
গত বছরের ২৪ জুলাই গানটির ভিডিও ইউটিউবে প্রকাশের পর রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিল। গানটি ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে ছিল
গত বছরের অক্টোবরে আনন্দবাজার অনলাইনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মধুবন্তী বাগচী বলেন, ‘আমার সংগীতজীবনে প্রথমবার এমন ঘটল। গানটা যে শুধু সব জায়গা “ট্রেন্ড” করছে তেমনটা নয়, বরং সারা দেশ থেকে বহু মানুষ মেসেজ করছেন, মন্তব্য করছেন আমাকে ট্যাগ করে। এ এক দারুণ অনুভূতি।’ ‘মিতিন মাসি’, ‘শুধু তোমারই জন্য’র মতো বাংলা সিনেমায় প্লেব্যাক করেছেন তিনি। ‘এগিয়ে দে’, ‘নেই আলো’ কিংবা ‘তোমাকে চাই’ গানগুলো শ্রোতাদের বেশ পছন্দেরবলিউডেও নিয়মিত কাজ করছেন তিনি। ‘হীরামান্ডি’ সিরিজে ‘নজরিয়া কি মারি’ গানে কণ্ঠ দেন তিনি। এই গানও বেশ সাড়া ফেলেছিল। সুরকার প্রীতম, শান্তনু মৈত্র, শেখর রাভজিয়ানির মতো অনেকের সঙ্গে কাজের সুযোগ পেয়েছেন তিনিবেশ কয়েক বছর ধরে পাকাপাকিভাবে মুম্বাইয়ে থাকছেন মধুবন্তী
২০২২ সালে কোক স্টুডিও বাংলায় ‘দখিনা হাওয়া’ গেয়েছেন মধুবন্তী বাগচী। বহুল শ্রোতাপ্রিয় গানটি মীরা দেববর্মনের লেখা আর শচীন দেববর্মনের সুর ও গাওয়া। নতুন সংগীতায়োজনে গানটি প্রকাশ করেছিল কোক স্টুডিও বাংলাবালুরঘাটে জন্ম মধুবন্তী বাগচীর। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময়ই সংগীতের তালিম নেওয়া শুরু করেন