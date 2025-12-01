সংগীতা বিজলানি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
সংগীতা বিজলানি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
বলিউড

সালমানের সঙ্গে বিয়ের কার্ডও তৈরি ছিল, সেই অভিনেত্রী এখন কোথায়

বিনোদন ডেস্ক

কেবল পর্দার উপস্থিতির জন্যই নয়; তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও দশকের পর দশক ধরে খবরের শিরোনাম হয়ে এসেছে। ১৯৮০-এর দশকে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করে তিনি দর্শকের হৃদয় জয় করেন। তবে পর্দার বাইরে তাঁর সম্পর্কগুলোও তাঁর চলচ্চিত্রের মতোই আলোচিত হয়েছে। এই অভিনেত্রী আর কেউ নন, সংগীতা বিজলানি।

সালমান খানের সঙ্গে সম্পর্ক
 সংগীতার জীবনের অন্যতম আলোচিত অধ্যায় ছিল সালমান খানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। ১৯৮০-এর দশকের শেষভাগে তাঁদের পথ মিলিত হয় এবং তাঁরা বলিউডের অন্যতম আলোচিত জুটিতে পরিণত হন। বিয়ের প্রস্তুতির গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি সেই সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁদের বিয়ের কার্ডও তৈরি হয়েছিল।

তবে কেন শেষ পর্যন্ত তাঁরা বন্ধনে জড়াননি, সেটা আজও বড় রহস্য।
বিচ্ছেদের পরও তাঁরা উষ্ণ বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলেন। সালমান পরবর্তী সময়ে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে সব প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও বিয়ে হয়নি।

সংগীতা বিজলানি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

বলিউড থেকে ক্রিকেটে প্রেম
সালমানের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হওয়ার পর সংগীতার প্রেম হয় সাবেক ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের সঙ্গে। ১৯৯৬ সালে আজহারউদ্দিনের প্রথম বিবাহবিচ্ছেদের পর তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রথম দিকে জীবন শান্তিপূর্ণ ছিল; সংগীতা চলচ্চিত্র থেকে দূরে সরে গিয়ে পরিবারকে সময় দেন।

Also read:কোথায় হারিয়ে গেলেন ১৭ বছরে ‘মিস ইন্ডিয়া’ জয়ী সেই নায়িকা

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল দেখা দেয় এবং ১৪ বছরের দাম্পত্য জীবন যাপনের পর ২০১০ সালে তাঁরা বিচ্ছেদ ঘটান।

সংগীতা বিজলানি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

আজকের সংগীতা
৬৫ বছর বয়সী সংগীতা বিজলানি এখন নিজের জীবনকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলেছেন। তিনি ফিটনেস, যোগব্যায়াম, আধ্যাত্মিকতা আর ভ্রমণে মনোনিবেশ করেছেন। মিডিয়ায় নতুন সম্পর্কের গুজব থাকলেও তিনি সব সময় বলেন যে তাঁর জীবন নিজের মতো করে সুখী ও পূর্ণ। সালমান খান পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক এখনো শক্তিশালী। প্রায়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা যায় তাঁদের।

ইন্ডিয়া ডটকম অবলম্বনে

আরও পড়ুন