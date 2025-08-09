ফয়সাল ও আমির খান। কোলাজ
ভাইকে এক বছর ঘরবন্দী করে রেখেছিলেন আমির খান

বলিউড অভিনেতা ও আমির খানের ভাই ফয়সাল খান দাবি করেছেন যে কয়েক বছর আগে আমির খান মুম্বাইয়ে তাঁর বাড়িতে এক বছরের বেশি সময় ধরে বন্দী করে রেখেছিলেন। পিঙ্কভিল্লাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফয়সাল জানান, তাঁর পরিবার বলেছিল তিনি সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। এ জন্য কিছুদিন প্রকাশ্যে না যাওয়াই ভালো!
সেই এক বছর তাঁর সঙ্গে কী কী ঘটেছিল, তা ভাগ করে নেন ফয়সাল খান। তিনি দাবি করেন, ভাই আমির খান তাঁকে এক বছর ধরে বন্দী করে রেখেছিলেন। সেই সময় তাঁর মনে হয়েছিল, একটা ফাঁদে আটকে আছেন।

‘পরিবার বলছিল, আমার সিজোফ্রেনিয়া হয়েছে। আমি একজন পাগল। আমি সমাজের জন্য ক্ষতিকারক। এসব কথা বলা হচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম, এই চক্রব্যূহ থেকে কীভাবে বের হব। কারণ, পরিবার আমার বিরুদ্ধে ছিল। আমাকে পাগল ভেবেছিল,’ বলেন ফয়সাল।

ফয়সাল আরও জানান, তাঁর ফোন নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। তিনি আশা করতেন, কেউ না কেউ তাঁকে বাঁচাতে আসবেন। ‘আমির আমাকে এক বছর ধরে ঘরে বন্দী করে রেখেছিল। মুঠোফোন নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, আমি বাইরে যেতে পারতাম না। আমার রুমের বাইরে বডিগার্ড ছিল। ওষুধ দেওয়া হচ্ছিল,’ বলেন তিনি। পরে যখন তিনি জোরাজুরি করেন, তখন আমির তাঁকে অন্য একটি বাড়িতে যেতে দেন।

আমির ও ফয়সালের সম্পর্ক
আমির ও ফয়সালের সম্পর্ক নিয়ে নানা কথা শোনা যায়। একসময় ফয়সাল তাঁর পরিবারের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে জড়িয়েছিলেন। আমির ও ফয়সাল একসঙ্গে ‘মেলা’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। ছবিতে টুইঙ্কল খান্নাও অভিনয় করেন। ধর্মেশ দর্শন পরিচালিত ছবিটি ২০০০ সালে মুক্তি পেয়েছিল।

ফয়সাল ১৯৮৮ সালে ‘কেয়ামত সে কেয়ামত তক’ ছবিতে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেন। সবশেষ তাঁকে দেখা যায় কন্নড় সিনেমা ‘অপ্পান্ডা’য়।

