ট্রেলারেই ঝড় তুলল বিজয়ের শেষ ছবি

দক্ষিণি তারকা থালাপতি বিজয়ের শেষ সিনেমা ‘জননায়গন’-এর ট্রেলার অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে। এটি বিজয়ের শেষ সিনেমা, যা তিনি রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শুরুর আগেই করছেন।
৯ জানুয়ারি মুক্তির আগে গতকাল এসেছে সিনেমাটির ট্রেলার। এইচ বিনোথ পরিচালিত এই ছবিতে বিজয়কে একজন পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে দেখা যাচ্ছে।
দুই মিনিটেরও বেশি সময়ের ট্রেলারে দেখা যায়, বিজয় মা-বাবা ছোট্ট শিশুকে বড় করছেন।
এক মুহূর্তে ছোট্ট মেয়েটি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, ‘আপনি একাই পুরো ব্যাটালিয়নকে হারিয়েছেন-আপনি কি সুপারম্যান?’ বিজয় নম্রভাবে জবাব দেন, ‘আমি একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু মানুষ বলে আমি যা করি তা সুপার।’
বিজয়ের চরিত্রের স্বপ্ন তাঁর মেয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিক। কিন্তু মেয়েটির একটি গভীর ভয় রয়েছে, যা পরবর্তী সময় ‘অপারেশন ওএম’-এর সঙ্গে যুক্ত একটি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে প্রকাশ পায়। এই ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছেন খলচরিত্রে অভিনয় করা ববি দেওল।
ছবির ট্রেলারে বিজয় অভিনীত চরিত্রটি রাজনৈতিকদেরও তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে এই বলে, ‘মানুষের সেবার জন্য রাজনীতিতে প্রবেশ করার পরিবর্তে, আপনি নিরীহ জীবন লুটতে ও ধ্বংস করতে প্রবেশ করেন!’
বিনোদনমূলক ও সামাজিক বার্তাবহ গল্প বলার জন্য পরিচিত নির্মাতা এইচ বিনোথ ‘জননায়গন’-এ প্রথমবার বিজয়ের সঙ্গে কাজ করছেন। এই জুটির কারণে দর্শক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে আগ্রহ আরও বেড়েছে।
মালয়েশিয়ায় বিশাল আকারের অডিও লঞ্চে বিজয় ভক্তদের উদ্দেশে আবেগপূর্ণ বক্তব্য দেন, ‘আমি সেই ভক্তদের জন্য সিনেমা ছাড়ছি, যারা আমার জন্য সবকিছু দিয়েছে।’
ছবিটি ১০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে শুট করা হয়েছে, বিজয় শুটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন ৮৪ দিন।
বিজয়ের সঙ্গে ছবিতে আছেন পূজা হেগডে, ববি দেওল, গৌতম বসুদেব মেনন, প্রকাশ রাজ ও প্রিয়মণি।
মুক্তির পর থেকেই ছবিটি নিয়ে বিজয়ের ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে। কেউ লিখেছেন, ‘এই বিজয়কেই চাই।’ কেউ আবার আরও সিনেমা করার অনুরোধ জানিয়েছেন বিজয়কে।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে