‘মা, এমন নেচো না’, মালাইকার ছেলে

বলিউডের জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী মালাইকা অরোরার নাচের খ্যাতি নতুন নয়। ‘ছাইয়া ছাইয়া’, ‘মুন্নি বদনাম হুই’ থেকে শুরু করে সম্প্রতি ‘পয়জন বেবি’—প্রতিটি গানে তাঁর পারফরম্যান্স দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। তবে নাচের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমালোচক নাকি অভিনেত্রীর নিজের ছেলে আরহান খান।
ছেলের চোখে মালাইকা
মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ‘পয়জন বেবি’ গানের প্রচার অনুষ্ঠানে মালাইকা জানান, তাঁর ছেলে আরহান দুর্দান্ত নাচে। ‘ও দারুণ নাচে, অসাধারণ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ও আমার নাচের জিন পেয়েছে,’ বলেন মালাইকা। আরহান হলেন মালাইকার সাবেক স্বামী ও অভিনেতা আরবাজ খানের ছেলে।
অভিনেত্রী আরও জানান, আরহানের প্রিয় গান তাঁরই বিখ্যাত আইটেম নাম্বার ‘মুন্নি বদনাম হুই’, যেখানে তিনি সালমান খানের সঙ্গে পর্দায় নেচেছিলেন।
‘মা, এমন নেচো না’
ছেলের সঙ্গে নাচের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে মালাইকা বলেন, ‘ও নতুন নতুন নাচের স্টেপ শেখে আর আমাকে বলে, “মা, চলো, একসঙ্গে করি।” তারপর সারা দিন আমার নাচ নিয়েই মজা করে। বলে, “প্লিজ, এমনভাবে নেচো না মা!”’
মালাইকা হেসে বলেন, আরহানের এই ঠাট্টা তাঁর কাছে ভালোই লাগে। ‘ওর চোখে আমি এখনো মা; বলিউড ড্যান্স ডিভা নই,’ যোগ করেন তিনি।
দীর্ঘ বিরতির পর আবার নাচে
অনুষ্ঠানে নিজের নতুন গান ‘পয়জন বেবি’ নিয়েও কথা বলেন মালাইকা। ‘অনেক দিন পর এমন পূর্ণাঙ্গ ড্যান্স নাম্বারে কাজ করলাম। গানটির কোরিওগ্রাফি ভীষণ এনার্জেটিক। এতে যেমন আবেগ আছে, তেমনি আছে একধরনের বিপজ্জনক আকর্ষণ। আমি চেয়েছিলাম, আমার নাচটা যেন একই সঙ্গে বেপরোয়া, সুন্দর ও আকর্ষনীয় লাগে,’ বলেন তিনি।
‘থামা’ ছবিতে বিশেষ নাচের দৃশ্য
মালাইকা এবার পর্দায় ফিরেছেন ‘পয়জন বেবি’ গান নিয়ে, যা থাকবে পরিচালক আদিত্য সারপোতদারের নতুন ছবি ‘থামা’তে। গানটিতে মালাইকার সঙ্গে রয়েছেন রাশমিকা মান্দানা। গেয়েছেন জেসমিন স্যান্ডলাস, সচিন-জিগর ও দিব্যা কুমার।
দেওয়ালি উপলক্ষে ২১ অক্টোবর মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
