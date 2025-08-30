গণেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভিডিও, ডেইজি বললেন...

বলিউডের অভিনেত্রী ডেইজি শাহ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মুখ খুললেন বহুদিন ধরে চলা বিতর্ক নিয়ে। নৃত্যপরিচালক গণেশ আচার্যের সঙ্গে তাঁর এক ভিডিও দীর্ঘদিন ধরে ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়ে আলোচনার ঝড় তোলে। সেই ভিডিও নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য ও সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছিল দুজনকে। আসলে কী ঘটেছিল, সেটাই এক সাক্ষাৎকারে খোলাসা করেছেন অভিনেত্রী।
ডেইজি শাহের ব্যাখ্যা
‘হটরফ্লাই’–কে দেওয়া সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে ডেইজি শাহ বলেন, ‘ওই ভিডিওতে মাস্টারজি (গণেশ আচার্য) আর আমি একটি গানের রিহার্সাল করছিলাম। কেউ সেটা ইউটিউবে আপলোড করে নাম দিয়েছিল “মেকিং লাভ” বা এ রকম কিছু। কিন্তু আসল ভিডিওতে এ রকম কিছুই নেই। আমি শুধু এদিক-ওদিক ঘুরছিলাম। কিছুই ঘটেনি। আসলে ব্যাপারটা নির্ভর করে আপনার মনের ওপর—মনের ভেতর যদি নোংরা চিন্তা থাকে, তাহলে আপনি সেটাই দেখবেন।’
গণেশ আচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে
ডেইজি শাহ গণেশ আচার্যের বিরুদ্ধে ওঠা মি-টু অভিযোগ নিয়েও মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমি জানি উনি সবার সঙ্গে ভালো আচরণ করতেন, মজা করতেন। তবে হাঁটতে হাঁটতে হালকা মন্তব্য ছুড়ে দিতেন। সেটা হয়তো অনেকের ভালো লাগত না। সাধারণ একটা কথাও একেজন একেকভাবে নেয়। এটা তো আসলে বোঝা মুশকিল। তাই সেখান থেকে ভুল–বোঝাবুঝিও হতে পারে।’
যৌন হয়রানি নিয়ে অভিজ্ঞতা
ডেইজি কিছুদিন আগে কথা বলছেন যৌন হয়রানি নিয়ে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, নিজের শহরের রাস্তায় হাঁটার সময় বহুবার অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন তিনি। ডেইজি বলেন, ‘ডোম্বিভলিতে এমন ঘটনা ঘটেছে, আমি স্রেফ ফুটপাত দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ একজন পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খুব খারাপভাবে ছুঁয়ে দিল। ভিড়ের মধ্যে এত দ্রুত সবকিছু ঘটল যে বুঝতেই পারলাম না, আসলে কে এই কাজটা করল।’
কিন্তু শুধুই শৈশব নয়, চলচ্চিত্রের শুটিং সেটেও একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। রাজস্থানের জয়পুরের একটি বিখ্যাত হাভেলিতে গানের শুটিং চলাকালে শত শত মানুষ ও প্রায় ২০০ নৃত্যশিল্পীর ভিড়ে হট্টগোল শুরু হয়। সেই ভিড়েই আবারও আপত্তিকর আচরণের শিকার হন ডেইজি।
অভিনেত্রীর ভাষ্য, ‘শুটিং শেষ হতেই সবাই একসঙ্গে বের হচ্ছিল। তখন পেছন থেকে কেউ আমাকে ছুঁয়ে দেয়। আমি বাঁ-ডান কিছু না দেখে যাকে দেখেছি, তাকেই মারতে শুরু করি। এত রাগ হয়েছিল আমার!’
ঘটনার পর বাইরে বেরোলে আরও বড় ধাক্কা খান তিনি। ডেইজি জানান, স্থানীয় এক ব্যক্তি তাঁকে হুমকি দেন, শায়েস্তা করার কথা বলেন। অভিনেত্রী সোজাসুজি জবাব দেন, ‘দেখাও, দেখি কী করতে পারো।’
নিজের প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডেইজি বলেন, ‘আমি মারলাম কারণ লোকটা ঠিকভাবে কথা বলছিল না, আর সেটা সে করছিল আমি মেয়ে বলে। ভিড়ের আড়ালে থেকে কাপুরুষের মতো আচরণ কেন? সামনে এসে সাহস থাকলে মুখোমুখি হও, তারপর যা করার করো।’
ডেইজি শাহের ক্যারিয়ার
ডেইজি শাহ প্রথমে নৃত্যশিল্পী হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন। একসময় তিনি গণেশ আচার্যের সহকারী হিসেবেও কাজ করেছেন। পরে অভিনয়ে নাম লেখান। সালমান খানের ‘জয় হো’, রেমো ডিসুজা পরিচালিত ‘রেস ৩’ এবং ‘হেট স্টোরি ৪’ ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া কন্নড় ছবিতেও কাজ করেছেন তিনি। ছোট পর্দায় অংশ নিয়েছেন রোহিত শেঠির রিয়েলিটি শো ‘খাতরোঁ কে খিলাড়ি ১৩’-এ।
অভিনেত্রী সর্বশেষ অভিনয় করেছেন ‘মিস্ট্রি অব দ্য ট্যাটু’ ছবিতে। তবে নতুন কোনো প্রজেক্টের কথা এখনো জানাননি তিনি।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম