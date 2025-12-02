সামান্থার হাতে কোটি টাকা হীরার আংটি, নেপথ্যে গ্রিসের ‘রহস্যময়’ কারিগর

প্রেমের গুঞ্জনের মধ্যে বিয়ে সেরেছেন অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু ও নির্মাতা রাজ নিদিমোরু। সোমবার সকালে ইশা ইয়োগা সেন্টারের লিঙ্গভৈরবী মন্দিরে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হয়েছে। বিয়ের ছবি অনলাইনে আসতেই মুহূর্তে হয়ে যায় ভাইরাল। ছবি প্রকাশ্যে আসতেই আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে নববধূ সামান্থার হাতে থাকা একটি হীরার আংটি। জানা গেছে, বিশেষ এই আংটির মূল্য আনুমানিক দুই কোটি টাকা।
আংটির বিশেষত্ব
সেলিব্রিটি জুয়েলারি বিশেষজ্ঞ প্রিয়াংশু গোয়েল একটি ভিডিওতে নিশ্চিত করেছেন যে সামান্থার আংটিতে একটি অত্যন্ত বিরল লজেন্স কাট হীরা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সাধারণ লজেন্স কাট হীরার কেন্দ্রে ধাপ (স্টেপস) থাকলেও এটি ছিল ‘প্লেন’ বা মসৃণ, যা এটিকে আরও ব্যতিক্রম করে তুলেছে।
গোয়েল আংটিটির নকশা প্রসঙ্গে বলেন, ‘এটি যেকোনো সেলিব্রিটির হাতে দেখা সবচেয়ে অনন্য গয়নাগুলোর মধ্যে একটি।’ নকশায় কেন্দ্রে একটি ২ ক্যারেটের হীরা এবং চারপাশে পাপড়ির আকৃতির আটটি পোর্ট্রেট কাট হীরা রয়েছে।
প্রিয়াংশু গোয়েলের মতে, আংটিটি দেখতে সহজ হলেও এর নির্মাণকৌশল অত্যন্ত জটিল। তিনি বলেন, ‘এ ধরনের পোর্ট্রেট কাট হীরা কাটা এবং আংটিতে বসানোর মতো কঠিন কাজ পৃথিবীর অল্প কিছু কারিগরই করতে পারে।’
রহস্যময় ডিজাইনার
হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সামান্থার এই চোখধাঁধানো ভিন্টেজ স্টাইলের আংটিটির নেপথ্যের কারিগর হলেন গ্রিসের এথেন্স-ভিত্তিক জুয়েলার থিওডোরোস স্যাভোপোলোস। থিওডোরোসের রয়েছে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি। তাঁকে নিয়ে একাধিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘তিনি প্রায় পুরোপুরি প্রচারের আড়ালে থেকে কাজ করেন এবং প্রতিবছর সীমিতসংখ্যক হাতে তৈরি বিশেষ গয়না তৈরি করেন।’
পোর্ট্রেট কাট: মোগল আমলের ঐতিহ্য
আংটিতে ব্যবহৃত পোর্ট্রেট কাট হীরার একটি গভীর ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। এর উৎপত্তি প্রাচীন ভারতে এবং মোগল সম্রাট শাহজাহানের সময়ে এটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। অনলি ন্যাচারাল ডায়মন্ডসের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, মোগল সম্রাট শাহজাহান ছোট ছবি বা প্রতিকৃতিকে রক্ষা করতে এবং সেগুলোর সৌন্দর্য বাড়াতে পাতলা হীরা ব্যবহার করতেন, সে ঘটনা থেকেই এই কাটের নাম হয় পোর্ট্রেট কাট।
লাল বেনারসি
আংটির পাশাপাশি সামান্থার বিয়ের সাজও নজর কেড়েছে। তিনি একটি হাতে বোনা লাল কাতান সাটিন সিল্কের বেনারসি শাড়ি পরেছিলেন। পল্লবী সিং ও সেলভির স্টাইলিংয়ে শাড়িটি তৈরি করতে একজন একক কারিগরের দুই থেকে তিন সপ্তাহ সময় লেগেছে।
অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর আলোচিত সিরিজ ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ২’-এ কাজ করতে গিয়ে রাজ নিদিমোরুর সঙ্গে সামান্থার প্রথম দেখা। সিরিজটি পরিচালনা করেন রাজ। সিরিজে রাজি চরিত্রে দেখা গেছে সামান্থাকে। তবে সেটে দুজনের সম্পর্কটা পেশাদার ছিল, সম্পর্কটা তখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে গড়ায়নি। ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ২’-এর সাফল্যের পর আরেক সিরিজ ‘সিটাডেল: হানি বানি’-তে যুক্ত হন সামান্থা। সিরিজটি করতে গিয়ে দুজনের সম্পর্কটা গাঢ় হয়েছে।
পিংকভিলা অবলম্বনে