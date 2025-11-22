বিতর্ক থামছেই না, ৩০ হাজার কোটি রুপির কী হবে

বলিউড অভিনেত্রী কারিশমা কাপুরের সাবেক স্বামী সঞ্জয় কাপুর কিছুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বিতর্ক থামছেই না। সঞ্জয়ের তৃতীয় স্ত্রী প্রিয়া কাপুর নাকি দলিল জাল করেছেন—এমন অভিযোগও উঠেছে। সঞ্জয়ের বোন মন্দিরা ‘ডাকাত’ তকমাও দিয়েছেন প্রিয়াকে। এ বিতর্কে এবার প্রতিক্রিয়া দিলেন কারিশমার বোন অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান।
সঞ্জয়ের ৩০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি সমান ভাবে বাঁটোয়ারা হচ্ছে না—এমন দাবি তুলেছেন কারিশমার দুই সন্তান এবং সঞ্জয়ের মা ও বোন। তবে এ বিতর্কে এখনো পর্যন্ত সরাসরি কারিশমার বোন কারিনা কিছু বলেননি। কিন্তু গতকাল বৃহস্পতিবার প্রতিক্রিয়া জানালেন তিনিও।
প্রিয়া নাকি তাঁর শাশুড়ি, অর্থাৎ সঞ্জয়ের মাকে একটি টাকাও দেননি। মন্দিরা সম্প্রতি একটি পডকাস্টে হাজির ছিলেন। সেই পডকাস্টের একটি অংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে। সেই ভিডিওতে মন্দিরা দাবি করেন, তাঁর ভাই তাঁদের জন্য সম্পত্তির কিছু রাখবেন না—এমন হতেই পারে না। প্রিয়া দলিল নয়ছয় করেছেন বলেই তাঁর মত। এ ভিডিও পোস্টটিতে ‘লাইক’ করেছেন কারিনা। অর্থাৎ তিনিও প্রিয়া কাপুকে নিয়ে যে ক্ষুব্ধ, তা স্পষ্ট।
বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মন্দিরা। তিনি লিখেছেন, ‘প্রিয়া যেটা করছে, সেটাকে ডাকাতি বলে। সবকিছু ওর কী করে হয়ে গেল! এটা আমাদের সম্পত্তি। সব চেয়ে বড় কথা, সঞ্জয় নিজেও এত কিছু তৈরি করে যায়নি। এটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। গোটা দেশের মানুষ জেগে উঠুন! দেখুন, এ কী করছে!’
উল্লেখ্য, দিল্লি আদালতের কাছে কারিশমার দুই সন্তান—সামাইরা ও কিয়ানের পক্ষ থেকেও প্রিয়ার বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছে। তাঁদের আইনজীবী জানিয়েছেন, সম্পত্তি থেকে কারিশমার সন্তানদের বঞ্চিত করছেন প্রিয়া।
টাইমস অব ইন্ডিয়া অবলম্বনে