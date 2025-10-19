এফবিআই ষড়যন্ত্র করছে! ভেবেছিলেন নায়িকা পারভিন ববি

বলিউডের একসময়ের আলোচিত অভিনেত্রী পারভিন ববি। অভিনেত্রী হিসেবে তিনি ছিলেন দারুণ সমাদৃত; তবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল দুঃখে ভরা। অভিনেত্রীকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন পূজা বেদি। সম্প্রতি সিদ্ধার্থ কান্নানের পডকাস্টে হাজির হয়ে পারভিন ববিকে নিয়ে কথা বলেন তিনি।
পূজা বেদি স্মৃতিচারণা করে বলেন, ‘অনেক বছর পর পারভিন দেশে ফিরে এসেছিলেন। সবাই বলছিল কিছু ঠিক নেই। আমি তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সে দরজা খুলল, কিন্তু চেহারা একেবারেই ভিন্ন ছিল—ওজন বড়ে গেছে, চুল ঝরঝরে।’ সেদিন পারভিন পূজাকে দেখে আনন্দিত ছিলেন। পূজা বলেন, ‘সে আমাকে দেখে এত খুশি হলো। তারপর আমাকে বড় করে আলিঙ্গন করল। প্রথমে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল।’
কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সবকিছু বদলে গেল। পূজা সেই ক্ষণটা মনে করেন বলেন, ‘হঠাৎই পারভিন বলল, “দুঃখিত, আমি আপনাকে কিছু দিতে পারি না, কারণ আমি কেবল ডিম খাই।”’ পূজা জিজ্ঞাসা করেন কেন কেবল ডিম? পারভিন বলেন, ‘এটাই একমাত্র জিনিস, যা তারা বিষাক্ত করতে পারবে না।’ কে তারা? পারভিন উত্তর দেন, ‘সিক্রেট সার্ভিস বা এফবিআই।’
পূজা আরও বলেন, ‘আমি লক্ষ করলাম, পারভিনের আচরণ একেবারেই বদলে গেছে। খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। সে বিশ্বাস করত কেউ তাকে ক্ষতি করতে চাইছে। সে বলেছিল, বাজার থেকে মেকআপ কেনে না; কারণ, কেউ তাতে ভেজাল মিশিয়ে দিতে পারে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, “কীভাবে তারা জানবে তুমি কী কিনছ এবং কখন কিনছ?” তিনি বলেন, “তারা সব জানে।” তখনই আমি বুঝলাম, তার চারপাশে কিছু অত্যন্ত ভয়ংকর কিছু ঘটছে। আমি গভীরভাবে চিন্তিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম।’
পূজার মতে, পারভিনের মানসিক অবস্থার দিকে লক্ষ রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর সে সময়ের প্রেমিক কবীর বেদি পরে জানিয়েছেন, তিনি কখনো পারভিনকে ছাড়েননি; বরং পারভিন নিজেই ভয় পেয়ে নিজেকে আলাদা করেছিলেন, সম্ভবত মানসিক চিকিৎসার জন্য প্ররোচিত হওয়ার ভয়েই।
পারভিন ববি কখনো বিয়ে করেননি। তবে কবীর বেদি, মহেশ ভাট, ড্যানি ডেনজংপাসহ অনেকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান। পরে তাঁর স্কিজোফ্রেনিয়া ধরা পড়ে।
২০০৫ সালের ২০ জানুয়ারি পারভিন ববির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই দিন পর তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে