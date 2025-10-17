১৬ মাস চলছে! ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ গর্ভাবস্থার রেকর্ড আমার...

তারকাদের কেউ বিয়ে করলেই শুরু হয় নতুন গুঞ্জন—মা হচ্ছেন কবে? সোনাক্ষী সিনহা মা হচ্ছেন, এমন গুজব তাঁর বিয়ের পর থেকেই শোনা যাচ্ছে। তবে সম্প্রতি এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারও জোরালো হয় তাঁর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন। তবে এবার আর চুপ থাকেননি অভিনেত্রী, বরং রসিকতার ছলে জবাব দিয়েছেন। যা নিয়ে সরগরম অন্তর্জাল।
যেভাবে গুজবের শুরু
সম্প্রতি রমেশ তৌরানির আয়োজন করা দেওয়ালি পার্টিতে লাল রঙের অনারকলি পোশাকে হাজির হয়েছিলেন সোনাক্ষী। হাতে ব্যাগ, মুখে হাসি—কিন্তু কিছু ছবিতে দেখা যায়, তিনি নাকি হাত রেখেছেন নিজের পেটের ওপর। এতেই শুরু হয় কানাঘুষা—‘সোনাক্ষী কি মা হতে যাচ্ছেন?’
রসিক জবাব
এই গুজবের জবাব দিতে দেরি করেননি সোনাক্ষী। গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি স্বামী জহির ইকবালের সঙ্গে পার্টির কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন ইনস্টাগ্রামে। ছবির ক্যাপশনে লেখেন, ‘মানব ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ গর্ভাবস্থার রেকর্ড আমার—১৬ মাস আর চলছে! (আমাদের প্রিয় ও অতিবুদ্ধিমান মিডিয়ার মতে)। কারণ, আমি নাকি পোজ দিয়েছিলাম হাত কোমরে রেখে! শেষ ছবিটা দেখো, সেটাই আমাদের প্রতিক্রিয়া…এখন সবাই মিলে মজা করো দেওয়ালিতে!’ শেষ ছবিতে দেখা যায়, সোনাক্ষী আর জহির হেসে খুন হচ্ছেন।
নেট দুনিয়ায় প্রশংসার ঢল
সোনাক্ষীর এই রসিকতা বেশ ভালোভাবেই নিয়েছেন ভক্তরা। মন্তব্যের ঘরে হাসির ইমোজিতে ভরে দেন সহকর্মীরা—কুশা কাপিলা, ইউলিয়া ভানতুর, শিল্পা শিরোদকারসহ অনেকে প্রশংসা করেন তাঁর সংযম আর হালকা মেজাজে নেওয়ার মানসিকতা।
জহিরের মজার খুনসুটি
একই পার্টিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মজায় মাতেন জহির ইকবালও। ছবি তুলতে গিয়ে তিনি হঠাৎ সোনাক্ষীর পেটে হাত রাখেন, যেন গুজবের সত্যতা প্রমাণ করছেন১
সোনাক্ষী-জহিরের প্রেমকাহিনি
সোনাক্ষী ও জহিরের সম্পর্কের শুরু আজ থেকে প্রায় এক দশক আগে। ২০১৩ সালে সালমান খানের এক পার্টিতে প্রথম দেখা হয় দুজনের। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়, জন্ম নেয় প্রেম। দীর্ঘ সাত বছর প্রেম করার পর ২০২৪ সালে বিশেষ বিবাহ আইন অনুসারে মুম্বাইয়ে নিজেদের বাড়িতে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিয়ে করেন সোনাক্ষী ও জহির। উপস্থিত ছিলেন কেবল পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা।
তথ্যসূত্র: বলিউড বাবল