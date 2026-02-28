‘দয়া করে আমাকে সিনেমায় নেবেন না’

মালয়ালম সিনেমার পরিচিত মুখ কানি কুশ্রুতি সম্প্রতি হিন্দি সিনেমা জগতে ‘আসসি’র মাধ্যমে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন। অনুভব সিনহা পরিচালিত এই আদালতভিত্তিক ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন পারিমা চরিত্রে, যিনি দিল্লিতে একটি ধর্ষণ মামলায় ন্যায়বিচারের জন্য লড়ছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা যায় তাপসী পান্নুকে, যিনি ছবিতে আইনজীবী রাভির চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
কানি নিজের ভাষাগত সীমাবদ্ধতার কথা খোলাসা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, হিন্দি পুরোপুরি না জানার কারণে অনেক প্রস্তাবের অংশ নিতে পারছেন না। ‘আমি তাদের বলি, দয়া করে আমাকে কাস্ট করবেন না’, বলেন কুশ্রুতি। তাঁর মতে, ‘আসসি’ সিনেমায় তাঁর অভিনীত চরিত্রটি বিশেষভাবে মালয়ালম সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে, যা তাঁর জন্য সহজ হয়েছে। অন্য কোনো হিন্দি চলচ্চিত্রে চরিত্রটি উত্তর ভারতের হতে চাইলে তিনি লাইনগুলো শেখা ও বুঝতেও অনেক সময় নিতেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, ‘আমি দ্রুত হিন্দি শিখতে পারি না। আমি সত্যিকারের মালয়ালি।’ তবে তিনি জানান, ধর্ষণ দৃশ্যগুলো শুটিং করা কানি ও অন্যান্য অভিনেতাদের জন্য সহজ ছিল না।
মালয়ালম সিনেমার সেটে ‘ওমেন ইন’ সিনেমা কালেকটিভ গঠনের পর কানি উল্লেখ করেছেন, সেটগুলো এখন অনেক বেশি নিরাপদ। আগে সেখানে খুব কম নারী থাকতেন, সহকারী পরিচালক হিসেবে পাওয়া যেত না এবং মৌলিক সুবিধাও ছিল না। এখন সেটগুলোতে অভ্যন্তরীণ কমিটি আছে, যেখানে নারী কর্মীরা যেকোনো সমস্যা নিয়ে যেতে পারেন। তবে কানি বলেন, কিছুটা পরিবর্তন ভয় বা সতর্কতার কারণে এসেছে, যা আদর্শ নয়।
‘আসসি’তে দেখা যায় যে নারীর চরিত্রগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে এসেছে, তাই এখানে অনেক ক্লিশে ব্যাপার নেই। কানি মনে করেন, আগের প্রতিশোধমূলক সিনেমাগুলো আজকের দিনে আর প্রাসঙ্গিক নয়। কানি ভাষাগত সীমাবদ্ধতা ও সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা বিবেচনা করে হিন্দি সিনেমায় অংশগ্রহণ সীমিত রেখেছেন। তিনি বলেন, হিন্দি সিনেমার জন্য তাঁর দ্রুত মানিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়, তাই তিনি সাবধান। পাশাপাশি তিনি নারীর ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তার পরিবর্তনকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেন।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে