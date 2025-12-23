আমির বা রাশমিকা নন, এই নায়কই এ বছরের সবচেয়ে জনপ্রিয়

আইএমডিবির ২০২৫ সালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় তারকা কে। কোলাজ
যশ রাজ ফিল্মসের রোমান্টিক ড্রামা ‘সাইয়ারা’তে অভিনয়ের পর ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজ বা আইএমডিবির ২০২৫ সালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় তারকার তালিকায় প্রথম দুই স্থান দখল করেছেন আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা। মোহিত সুরির সিনেমাটি মুক্তির পরেই আলোচনায় আসেন দুই তরুণ অভিনয়শিল্পী।

যেভাবে শীর্ষে
বিশ্বজুড়ে প্রতি মাসে ২৫ কোটির বেশি আইএমডিবি ব্যবহারকারীর পেজ–ভিউয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা এই তালিকায় ‘সাইয়ারা’র জন্য একটি বড় অর্জন হলো। ছবিটির পরিচালক মোহিত সুরি নিজেও আইএমডিবির ‘সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় পরিচালক’-এর তালিকার শীর্ষে জায়গা পেয়েছেন।

‘সাইয়ারা’ সিনেমার দৃশ্য। প্রযোজনা সংস্থার এক্স থেকে

কী বলছেন তারকারা
আহান আর অনীত দুজনেই বলেছেন আইএমডিবির তালিকার শীর্ষে জায়গা পাওয়া তাঁদের জন্য বড় অর্জন। আহান বলেন, ‘আমার প্রথম ছবিতেই আইএমডিবির সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় তারকা হওয়া—এটা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো। এই স্বীকৃতি আমাকে আমার কাজের প্রতি আরও দায়িত্বশীল করে তুলছে, আর ভবিষ্যতের জন্য রোমাঞ্চ তৈরি করছে।’

‘সাইয়ারা’ সিনেমার দৃশ্যে আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা

তিনি পরিচালক মোহিত সুরির পাশাপাশি যশ রাজ ফিল্মসের চেয়ারম্যান আদিত্য চোপড়া, কাস্টিং ডিরেক্টর শানু শর্মা ও প্রযোজক অক্ষয় বিধানিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সুযোগ দেওয়ার জন্য।

অনীত পাড্ডাও পেয়েছেন একই রকম ভালোবাসা। তিনি বলেন, ‘“সাইয়ারা” আমার জীবন বদলে দিয়েছে যেভাবে, তা আমি এখনো পুরো বুঝতে পারছি না। বিভিন্ন দেশ আর ভাষার মানুষের কাছে আমার কাজ পৌঁছেছে—এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া।’
নির্মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনীত পাড্ডা বলেন, পরিচালক তাঁর প্রতি যে বিশ্বাস দেখিয়েছেন, সেটাই তাঁকে এগোতে সাহায্য করেছে।

আইএমডিবির ২০২৫ সালের শীর্ষ ১০ ভারতীয় তারকা

১. আহান পান্ডে, ২. অনীত পাড্ডা, ৩. আমির খান, ৪. ইশান খাট্টার, ৫. লক্ষ্য লালওয়ানি, ৬. রাশমিকা মান্দানা, ৭. কল্যাণী প্রিয়দর্শন, ৮. তৃপ্তি দিমরি, ৯. রুক্সিনী বসন্ত, ১০. ঋষভ শেঠি।

এর মধ্যে ইশান ও তৃপ্তি দিমরি ২০২৪ ও ২৫—দুই বছরের তালিকাতেই জায়গা পেয়েছেন।
রাশমিকা মান্দানার জন্য বছরটি ছিল বিশেষ—বিভিন্ন ভাষায় মুক্তি পেয়েছে তাঁর পাঁচটি সিনেমা।

পরিচালকদের তালিকা আইএমডিবি ইন্ডিয়ার প্রধান ইয়ামিনি পাতোদিয়া বলেন, এখন অভিনেতাদের পাশাপাশি পরিচালকেরা নিয়মিত আমাদের র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে আসছেন, যা দেখাচ্ছে—গল্প বলিয়েরাও এখন সমান গুরুত্ব পাচ্ছেন।

আইএমডিবির ২০২৫ সালের শীর্ষ ১০ ভারতীয় পরিচালক

১. মোহিত সুরি, ২. আরিয়ান খান, ৩. লোকেশ কঙ্গরাজ, ৪. অনুরাগ কশ্যপ, ৫. পৃথ্বীরাজ সুকুমারন, ৬. আর এস প্রসন্ন, ৭. অনুরাগ বসু, ৮. ডমিনিক আরুণ, ৯. লক্ষ্মণ উতেকর, ১০. নীরজ ঘেওয়ান।

আরিয়ান খান নিজের প্রথম সিরিজ ‘দ্য ব্যা***ডস অব বলিউড’ দিয়ে আলোচনায় ছিলেন। এই তালিকার তিনিই সবচেয়ে তরুণ এবং একমাত্র ওয়েব সিরিজ পরিচালক। নীরজ ঘেওয়ান পরিচালনা করেছেন ‘হোমবাউন্ড’, যা ভারত থেকে ২০২৬ সালের অস্কারে যাচ্ছে।

ভ্যারাইটি অবলম্বনে

