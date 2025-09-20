২৪ দিনেই ২৬৭ কোটি, রেকর্ড গড়ল সেই দক্ষিণি ছবি

বক্স অফিসে ঝড়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাধারণ দর্শকের প্রশংসা আর সমালোচকদের ইতিবাচক রিভিউ—গত ২৮ আগস্ট মুক্তির পর থেকে এর সবই পেয়েছে মালয়ালম সিনেমা ‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১: চন্দ্রা’। এবার বক্স অফিসে নতুন রেকর্ড গড়ার অপেক্ষায় সিনেমাটি। মুক্তির ২৪ দিনে ছবিটি গড়ে নতুন রেকর্ড। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের।
মালয়ালম সিনেমার ইতিহাসে নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছে ‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১: চন্দ্রা’। কেবল ২৪ দিনেই ছবিটি বিশ্বব্যাপী আয় করেছে ২৬৭ কোটি রুপি। এর মধ্য দিয়ে পৃথ্বিরাজ সুকুমারন পরিচালিত ‘এল টু: এম্পুরান’কে টপকে গেল ছবিটি। আগে রেকর্ডটি ছিল ২৬৫ দশমিক ৫ কোটি রুপির।
কল্পকাহিনি থেকে রেকর্ড আয়
অভিনেতা দুলকার সালমান প্রযোজিত এই ফ্যান্টাসি ড্রামায় প্রধান চরিত্রে আছেন কল্যাণী প্রিয়দর্শন। মাত্র ৩০ কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত ছবিটি প্রায় ৯০০ শতাংশ লাভ এনে দিয়েছে প্রযোজকদের।
২৩তম দিনে কেবল মালয়ালম সংস্করণ থেকেই ছবিটি আয় করেছে প্রায় ২ কোটি রুপি। দেশজুড়ে এখনো ৬৫০টির বেশি শো চলছে প্রতিদিন। ভারতের অভ্যন্তরে ছবিটির নেট আয় দাঁড়িয়েছে ১৩০ দশমিক ৫ কোটি রুপি।
দুলকারের কৃতজ্ঞতা
এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পর দুলকার সালমান এক্সে (আগের টুইটার) লিখেছেন, ‘“লোকাহ” ইতিহাস তৈরি করেছে মালয়ালম সিনেমার সর্বকালের সেরা আয়কারী ছবি হিসেবে। এটা টিমওয়ার্কের জয়। দর্শক ও সহকর্মীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।’
নারী নায়িকাকেন্দ্রিক দক্ষিণি ছবির শীর্ষে
শুধু মালয়ালম নয়, দক্ষিণ ভারতের সব ভাষার চলচ্চিত্র মিলিয়েও নারী-প্রধান ছবির মধ্যে ‘লোকাহ’ই এখন সর্বোচ্চ আয়কারী।
‘লোকাহ’র জগৎ ও পরবর্তী অধ্যায়
‘লোকাহ’র গল্পের সূত্র নেওয়া হয়েছে কেরালার লোককথার কিংবদন্তি চরিত্র ‘কল্লিয়ানকাট্টু নীলি’ থেকে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন নাসলেন, স্যান্ডি মাস্টার, চন্দু সালিমকুমার ও অরুণ কুরিয়ান। বিশেষ চরিত্রে আছেন দুলকার নিজেও; অতিথি চরিত্রে আছেন টোভিনো থমাস।
পরিচালক ডমিনিক অরুণ নিশ্চিত করেছেন, সিরিজের দ্বিতীয় কিস্তি ঘুরবে টোভিনো থমাসের চরিত্রকে কেন্দ্র করে। আর তৃতীয় কিস্তিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় দেখা যাবে দুলকার সালমানকে।
মুনাফা ভাগাভাগির ঘোষণা
সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন নির্মাতা প্রিয়দর্শনের মেয়ে কল্যাণী। ছবিতে আরও আছেন স্যান্ডি, অরুণ কুরিয়ান ও নাসলেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ডমিনিক অরুণ, আর প্রযোজনায় রয়েছে দুলকার সালমানের ওয়ে ফেয়ার ফিল্মস। সম্প্রতি চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে দুলকার ঘোষণা দিয়েছেন, এই সিনেমার সব কিস্তির মুনাফা তিনি পুরো টিমের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবেন।