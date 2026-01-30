আলিয়া ভাট। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
নতুন চমক নিয়ে আসছেন আলিয়া

কেবল অভিনেত্রী হিসেবে নন, প্রযোজক হিসেবেও প্রশংসিত হয়েছেন আলিয়া ভাট। তাঁর প্রযোজিত প্রথম সিনেমা ‘ডারলিংস’ ওটিটিতে মুক্তির পর দর্শক-সমালোচকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছিল। এবার আরও এক নতুন প্রকল্প নিয়ে আসছেন অভিনেত্রী।
আলিয়া ভাটের প্রযোজনা সংস্থা ইটারনাল সানশাইন প্রোডাকশনের নতুন কমিং-অফ-এজ রোম-কম ‘ডোন্ট বি শাই’ প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাবে। সিনেমাটি লিখেছেন ও পরিচালনা করবেন শ্রীতি মুখার্জি।

গল্পের কেন্দ্রবিন্দু শ্যামিলি  দাস, ২০ বছর বয়সী এক তরুণী, যার সাজানো জীবন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। এই নির্মাতা আগে ‘ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি’, ‘অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল’, ‘ব্রহ্মাস্ত্র’-এ সহকারী নির্মাতা হিসেবে কাজ করেছেন।

প্রাইম ভিডিও ইন্ডিয়ার হেড ও অরিজিনালসের পরিচালক নিকিল মাধক নতুন সিনেমাটি নিয়ে বলেন, ‘আমরা আলিয়া ও শাহিন ভাটের সঙ্গে এই রোমান্টিক কমেডি নিয়ে কাজ করতে পেরে রোমাঞ্চিত। এমন অসাধারণ এক চরিত্র গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকায় এটি আরও বিশেষ কিছু হতে চলেছে।’

আলিয়া প্রযোজিত প্রথম সিনেমা ‘ডারলিংস’ ওটিটিতে মুক্তির পর দর্শক-সমালোচকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছিল। আইএমডিবি

নিকিল মাধক আরও যোগ করেন, ‘আলিয়ার স্বাভাবিক গল্প বোঝার দক্ষতা, যেগুলো আবেগপূর্ণ, সহজে বোঝা যায় এবং বিনোদনমূলক—সবই এই গল্পে ফুটে উঠেছে, যেখানে বন্ধুত্ব, ভালোবাসার গল্প বলা হয়েছে।’

সিনেমাটি নিয়ে আলিয়া ভাট বলেন, ‘আমরা সব সময় এমন গল্পকে সমর্থন করতে চাই, যা সত্যিকারের আলাদা। সিনেমাটি দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দেবে, এটা বলতে পারি।’

অভিনেত্রী জানান, এই প্রকল্পটি তাঁর কাছে বিশেষ কিছু, কারণ এমন সাহসী গল্প বলার সুযোগ সব সময় আসে না।

২০২১ সালে আলিয়া ভাট ও তাঁর বোন শাহিন ভাট মিলে ইটারনাল সানশাইন প্রোডাকশনের সূচনা করেন।

প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের প্রথম সিনেমা ‘ডার্লিংস’ ২০২২ সালে মুক্তি পায়। এর পরের প্রকল্প ছিল প্রাইম ভিডিও সিরিজ ‘পোচার’। এ ছাড়া ধর্মা প্রোডাকশনের সঙ্গে যৌথভাবে ‘জিগরা’ সিনেমাটিও প্রযোজনা করেছেন আলিয়া।

