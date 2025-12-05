‘কিং অব রোমান্স’ শাহরুখ বিয়ে নিয়ে কী পরামর্শ দিলেন

গতকাল বৃহস্পতিবার লন্ডনে বলিউড তারকা শাহরুখ খান ও কাজলের ভাস্কর্য উন্মোচন করা হয়েছে। লন্ডনের লেস্টার স্কয়ারে দুই তারকা শাহরুখ ও কাজল ভাস্কর্য উন্মোচন করতে যুক্তরাজ্যে ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলা ছবি ‘দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গে’র ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছে। সেখানেই বিবিসির সঙ্গে কথা বলেন শাহরুখ ও কাজল।
শাহরুখের পরামর্শ
বলিউডের ‘কিং অব রোমান্স’ নামে পরিচিত শাহরুখ খান। সম্প্রতি বিয়ে করেছেন—এ কথা শুনে তাঁকে সামনে পেয়ে নতুন দাম্পত্য জীবনের জন্য কিছু পরামর্শ চান বিবিসির সাংবাদিক। কিন্তু প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই হেসে উঠলেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহশিল্পী কাজল। তিনি বলেন, ‘ও তো শুধু বিয়ের আগপর্যন্ত পরামর্শ দিতে পারে! বিয়ের পরের জীবনের ওপর ওর কোনো সিনেমাই তো নেই,’ হাসতে হাসতে বললেন কাজল। শাহরুখও সে কথায় সায় দিলেন, ‘হ্যাঁ, বিয়ের আগপর্যন্ত তো বলতে পারতাম। বিয়ের পর নিজেকেই সামলাতে হয়!’
তবু নবদম্পতিদের জন্য ছোট্ট কিছু উপদেশ দিতে ভুল করেননি কিং খান। ‘রোমান্স থাকতে হবে। গান গাইতে হবে,’ বললেন তিনি। কাজল যোগ করলেন, ‘আর অবশ্যই “দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে”দেখতেই হবে।’
লন্ডনে শাহরুখ-কাজলের ভাস্কর্য উন্মোচন
লন্ডনের লেস্টার স্কয়ারে দুই তারকা শাহরুখ ও কাজল তাঁদের নতুন ভাস্কর্য উন্মোচন করতে যুক্তরাজ্যে ছিলেন। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেও হাজারো ভক্ত হাজির ছিলেন তাঁদের একপলক দেখার জন্য। শাহরুখ পরে বিবিসিকে বলেন, ‘মনে হচ্ছে নিজের লাইফসাইজ পুতুল দেখছি! আমাকে বেশ হ্যান্ডসাম লাগছে। আর কাজলও খুব সুন্দর।’ ৬০ বছর বয়সী শাহরুখ জানান, তাঁর তিন সন্তানকে ভাস্কর্যটি দেখানোর জন্য তিনি ‘অপেক্ষা করতে পারছেন না’। কাজল বলেন, এমনভাবে স্মরণ করা ‘অবিশ্বাস্য’।
বলিউডের চিরন্তন প্রেম
রাজ-সিমরনের প্রেমকাহিনি নিয়ে নির্মিত ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে’ জুটি এখনো ভারতীয় সিনেমার ‘রোমিও-জুলিয়েট’। ছবির কিছু দৃশ্য লন্ডন ও লেস্টার স্কয়ারেই ধারণ করা হয়েছিল। তাই শাহরুখের মতে, এখানে ভাস্কর্য স্থাপন করা ‘যথাযথ’ সিদ্ধান্ত। ইংল্যান্ডের দর্শকেরা আধুনিক সময়ের ভারতীয় সিনেমাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে বড় ভূমিকা রেখেছেন বলে জানান তিনি।
বলিউডের উত্থান-পতন নিয়ে কাজল-শাহরুখ
মহামারির পর বলিউড টিকিট বিক্রি যে ওঠানামার মুখে পড়েছে, সে প্রসঙ্গেও কথা বলেন শাহরুখ ও কাজল। কাজল বলেন, ‘এখন মানুষের হাতে প্রচুর বিকল্প, তাই সিনেমা হলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কঠিন হয়ে গেছে।’ শাহরুখের মতে, ‘কমিউনিটি ভিউয়িং’ বা সবাই মিলে সিনেমা দেখার আনন্দ কখনোই হারিয়ে যাবে না।
তারকা থেকে বিলিয়নিয়ার
তিন দশক ধরে অভিনয়, প্রযোজনা ও ক্রিকেট দলের মালিকানা—সব মিলিয়ে শাহরুখ খান এখন বিশ্বের ধনী অভিনেতাদের একজন। আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার, রিয়ানা, টাইগার উডস, টেইলর সুইফটদের সঙ্গেই নাম উঠেছে তাঁর।
ফিরে এসেছেন বড় পর্দায়ও। চার বছরের বিরতির পর ২০২৩ সালে সফল প্রত্যাবর্তন, আর সামনে আসছে তাঁর নতুন অ্যাকশন ছবি ‘কিং’।
লন্ডনে ভারতীয় সিনেমার সম্মান
‘সিনস ইন দ্য স্কয়ার’ ট্রেইলে শাহরুখ-কাজলের ভাস্কর্যটি এখন দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি পটার, মেরি পপিনস, প্যাডিংটন ভালুকের মতো বিশ্বখ্যাত চরিত্রগুলোর পাশে। ‘দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গে’র প্রযোজনা সংস্থা যশরাজ ফিল্মসের প্রধান নিবার্হী অক্ষয় বিধানী বলেন, এ সিনেমা শুধু ভারত নয়, বিশ্বজুড়ে এক বিশাল সাংস্কৃতিক প্রভাব রেখে গেছে।