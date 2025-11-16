কখনো চোর, কখনো পকেটমার! তিন বছর নিজের গ্রামে যাননি নওয়াজ

ভারতীয় সিনেমার এই সময়ের অন্যতম আলোচিত অভিনেতা হিসেবে পরিচিত নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি। ক্যারিয়ারের শুরুতে যিনি ‘সারফারোশ’ ও ‘মুন্না ভাই এমবিবিএস’-এর মতো সিনেমায় ব্যাকগ্রাউন্ড চরিত্রে অভিনয় করতেন, তিনিই এখন সময়ের প্রভাবশালী অভিনেতা। তবে এ অবস্থানে আসতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে নওয়াজকে। সম্প্রতি এই অভিনেতা এসেছিলেন রাজ শামানির পডকাস্টে। সেখানেই কথা বলেছেন ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিজীবনের নানা ঘটনা নিয়ে।
বাবার প্রতিক্রিয়া ও গ্রামের নিষেধাজ্ঞা
ক্যারিয়ারের এক কঠিন সময়ের কথা স্মরণ করে নওয়াজউদ্দিন বলেন, ‘একদিন বাবা আমাকে ডেকে বললেন, “তুমি এসব সিনেমায় কী করছ?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কী বোঝাচ্ছেন। তিনি বললেন, “সবাই বলছে, তোমার ছেলে এই সিনেমায় মার খাচ্ছে। কেন এসব চরিত্র নাও?” আমি বললাম, আমার আর কোনো সুযোগ নেই, আমি চেষ্টা করছি। তখন তিনি বললেন, “তাহলে মার খেয়ে এখানে এসো না।” শুনে আমি খুব কষ্ট পেলাম, তিন বছর আমার গ্রামে যাইনি।’
‘গ্যাংস অব ওয়াসেপুর’ দিয়ে আলোচনায়
নওয়াজউদ্দিন ক্যারিয়ারের বাঁকবদলের মুহূর্ত হিসেবে অনুরাগ কাশ্যপের ‘গ্যাংস অব ওয়াসেপুর’-এর কথা স্মরণ করলেন, যা তাঁকে পরিচিত মুখ বানিয়েছিল। তিনি এখানে এক গ্যাংস্টারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সিনেমা মুক্তির পর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে গ্রামে ফিরে যান। ‘আমি বাবার কাছে গিয়ে বললাম, আপনি কী মনে করেন? তিনি বললেন,“হ্যাঁ, এবার তুমি ভালো কাজ করেছ।”’
নওয়াজউদ্দিনের সাফল্যে মায়ের গর্ব
একই সাক্ষাৎকারে মায়ের কথাও বলেন নওয়াজউদ্দিন। সালমান খানের ‘কিক’-এ তাঁকে দেখার পর মায়ের প্রতিক্রিয়া স্মরণ করে বলেন, ‘ছবির একটি দৃশ্যে আমি টাকার ওপর বসে ছিলাম। মায়ের দেখার পর আমি জানতে চেয়েছিলাম, কেমন লাগল? তিনি বললেন, “ভালো সিনেমা, তোমার চরিত্রও ভালো লেগেছে।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সবচেয়ে ভালো কোনটা লাগল। তিনি বললেন, “যখন তুমি হাজার হাজার নোটের ওপর বসে ছিলে, সেই দৃশ্য সত্যিই ভালো লেগেছে।”’
সাম্প্রতিক কাজ
নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকিকে ২০২৫ সালে সর্বশেষ ‘থামা’ সিনেমায় দেখা গেছে, যেখানে তিনি ‘যক্ষসান’-এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আদিত্য সারপোতদারের পরিচালিত সিনেমায় আরও দেখা গেছে আয়ুষ্মান খুরানা, রাশমিকা ও পারেশ রাওয়ালকে।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে