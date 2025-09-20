শুধু ‘কাল্কি’র সিকুয়েল নয়, এই ৫ সিনেমা থেকেও বাদ পড়েন দীপিকা

সম্প্রতি প্রযোজনা সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’ সিনেমার সিকুয়েলে থাকছেন না দীপিকা পাড়ুকোন। এবারই প্রথম নয়, এর আগেও নানা কারণে সিনেমা থেকে বাদ পড়েছেন অভিনেত্রী। ভারতীয় গণমাধ্যম ডিএনএ অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক এমন সাত সিনেমার কথা—
কাল্কি ২৮৯৮ এডি (সিকুয়েল)
নির্মাতারা নিশ্চিত করেছেন যে দীপিকা পাড়ুকোন এই সিকুয়েলে থাকছেন না। বলা হচ্ছে বাড়তি পারিশ্রমিক ও কর্মঘণ্টা ধরে মতবিরোধের জেরে সিনেমাটি থেকে বাদ পড়েছেন তিনি। এখন ছবিতে দীপিকার বিকল্প ভাবা হচ্ছে ঐশ্বরিয়া রাই, পূজা হেগড়ে ও কৃতি শ্যাননকে।
স্পিরিট
সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত ‘স্পিরিট’-এ দীপিকার মূল নায়িকা হিসেবে থাকার কথা ছিল। তবে সৃজনশীল ও চুক্তিভিত্তিক কারণে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। মা হওয়ার পর দিনে আট ঘণ্টার বেশি কাজ করতে রাজি নন দীপিকা। মূলত এ কারণেই সিনেমাটি থেকে বাদ পড়েছেন তিনি।
গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি
সঞ্জয় লীলা বানসালির আলোচিত এই ছবিতে গাঙ্গুবাই চরিত্রে দীপিকাকে নেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল, তবে তা বাস্তবে রূপ নেয়নি। চরিত্রটি করেন আলিয়া ভাট। পরে এটি হয়ে ওঠে আলিয়ার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা অভিনয়, যা তাঁকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। তবে দীপিকাকে কেন নেওয়া হয়নি, সেটা জানা যায়নি।
জব তাক হ্যায় জান
যশ চোপড়ার ‘জব তাক হ্যায় জান’-এ শাহরুখ খানের বিপরীতে ক্যাটরিনা কাইফ অভিনয় করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে গুঞ্জন ছিল, ছবিতে দীপিকাকে অভিনয় করবেন। পরে কোনো একটা কারণে তিনি বাদ পড়েন। কেন? সেটা আজও রহস্য।
সুলতান
আলী আব্বাস জাফরের পরিচালনায় সালমান খানের ‘সুলতান’ ছিল ২০১৬ সালের অন্যতম বড় হিট ছবি। এর নায়িকা চরিত্র ‘আরফা’র জন্য প্রথমেই দীপিকাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে নাকি অভিনেত্রী রাজিও হয়েছিলেন; পরে ছবিতে তাঁর অভিনয় করা হয়নি। অনেকে মনে করেন, ছবিতে সালমান থাকায় তিনি না করে দেন। চরিত্রটি করেন আনুশকা শর্মা আর দর্শকের প্রশংসা কুড়ান দারুণভাবে।
প্রেম রতন ধন পায়ো
সালমান খানের ‘প্রেম রতন ধন পায়ো’তে নায়িকা হিসেবে সোনম কাপুরকে নেওয়া হয়। তবে গুঞ্জন চলছিল যে দীপিকা একসময় এই প্রজেক্টে আলোচনায় ছিলেন, পরে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। মনে করা হয়, সালমানের সঙ্গে দীপিকা কাজ করতে চান না, এ নিয়ে প্রযোজকদের সঙ্গে মতবিরোধের জেরেই ছবিটি করা হয়নি তাঁর।