৫০০ রুপির চাকরি থেকে ৩০০ কোটির সাম্রাজ্য, কপিল শর্মার আশ্চর্য যাত্রা

কপিল শর্মা আজকের দিনে ভারতের অন্যতম সফল বিনোদনশিল্পী। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কপিল শর্মার সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোটি রুপি, যা তাঁকে ভারতীয় টেলিভিশনের সবচেয়ে ধনী কমেডিয়ান করে তুলেছে। হিট শো আর বিশাল অনুসারী সংখ্যার কারণে কপিল হয়ে উঠেছেন ভারতের টিভির অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।
নেটফ্লিক্স শো ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো’, কপিলের আয় আরও বাড়িয়েছে। জানা যায়, কপিল প্রতি পর্বের জন্য ৫ কোটি রুপি নেন। এক মৌসুমে তিনি এই ওটিটি শো থেকে প্রায় ২০০ কোটি রুপি আয় করেছেন। তিনটি বছর ধরে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত কমেডিয়ানদের একজন।
কীভাবে কপিল শর্মা ৩০০ কোটির সাম্রাজ্য গড়লেন
কপিল শর্মার যাত্রা শুরু হয় পাঞ্জাবে, যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন কপিল পুঞ্জ নামে। ১৯৯৭ সালে বাবা ক্যানসারে মারা যাওয়ার পর তাঁর জীবন কঠিন হয়ে ওঠে। পরিবারের প্রধান রোজগারকারী হিসেবে কপিল বিভিন্ন ছোটখাটো কাজ করেন। প্রথম চাকরিতে তিনি পেতেন মাত্র ৫০০ রুপি, পরেরটিতে ৯০০ রুপি।
টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কপিল বলেছেন, ‘আমি ক্লাস টেনের পর হাতখরচের জন্য পিসিওতে কাজ শুরু করি। এখন বাবাকে মিস করি, কিন্তু তখন আমি তাঁকে তিরস্কার করতাম আর বলতাম, আপনি নিজের যত্ন নেননি, এ জন্যই ক্যানসার হয়েছে।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘আজ যখন কিছু ভালো ঘটে, আমি তাঁকে মিস করি। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, আমি তাঁকে অনেক উপহার দিতাম।’
কপিলের বড় পরিবর্তন আসে যখন তিনি ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফটার চ্যালেঞ্জ’-এর জন্য অডিশন দেন। শুরুতে প্রত্যাখ্যাত হলেও পরে নির্বাচিত হন এবং শো জিতে নেন। পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত ১০ লাখ রুপি দিয়ে তিনি তাঁর বোনের বিয়ের খরচ মেটান। পরে তিনি কমেডি সার্কাস জেতেন এবং বিভিন্ন টেলিভিশন শো সঞ্চালনা শুরু করেন।
২০১৩ সালে কপিল চালু করেন ‘কমেডি নাইটস উইথ কপিল’, যা ব্যাপক সফলতা লাভ করে। তিন বছর পর তিনি ‘দ্য কপিল শর্মা শো’ চালু করেন, যা তাঁকে ভারতের শীর্ষ কমেডিয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
২০১৫ সালে তিনি চলচ্চিত্র ‘কিস কিসকে পেয়ার করু’ দিয়ে সিনেমায় অভিষেক করেন। পরে নন্দিতা দাসের ‘জিগাটো’তেও অভিনয় করেন। তাঁর সাম্প্রতিক সিনেমা ‘কিস কিসকে পেয়ার কারু ২’ ১২ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে।
কপিল বিভিন্ন সময়ে ফোর্বসের তালিকায় স্থান পেয়েছেন।
ব্যক্তিগত জীবন
কপিল তাঁর স্ত্রী জিনি এবং দুই সন্তানকে নিয়ে এক বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। তিনি মুম্বাইয়ে ১৫ কোটি টাকার একটি অ্যাপার্টমেন্টের মালিক। এ ছাড়া পাঞ্জাবেও তাঁর একটি খামারবাড়ি আছে। তাঁর গাড়ির সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে মার্সিডিজ বেঞ্জ, ভলভো এবং রেঞ্জ রোভার।
পিংকভিলা অবলম্বনে