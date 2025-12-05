আরিয়ান খান। ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরিয়ান খান। ইনস্টাগ্রাম থেকে
বলিউড

অশালীন অঙ্গভঙ্গি, নতুন বিতর্কে শাহরুখ–পুত্র আরিয়ান

বিনোদন ডেস্ক

একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে আবার আলোচনায় শাহরুখ–পুত্র আরিয়ান খান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে তাঁকে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা যায়, যা নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা।

কী ঘটেছে?
 সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি গত ২৮ নভেম্বরের বলে জানা গেছে। সেদিন আরিয়ান খান বেঙ্গালুরুর একটি পাবে যান। ভিডিওতে দেখা যায়, শুরুতে আরিয়ান হাত নেড়ে উপস্থিত দর্শকদের অভিবাদনের জবাব দিচ্ছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনি হঠাৎই ভিড়ের দিকে হাত দিয়ে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন তরুণ। তাঁদের মধ্যে স্থানীয় এক এমএলএর ছেলে নালপাড় ও রাজ্যের এক মন্ত্রীর ছেলে জায়েদ খানকেও দেখা গেছে।

ভিডিওটি সামনে আসতেই অনলাইনে ব্যাপক সমালোচনা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে আরিয়ানের এই আচরণকে প্রকাশ্যে অতিমাত্রায় অভদ্র ও অনভিপ্রেত বলে মন্তব্য করেন। একই সঙ্গে অনেকে প্রশ্ন তোলেন—ঘটনার পরও কি পুলিশ নীরব থাকবে? আর তারকা হওয়ার কারণে কি তাঁকে আলাদা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে?
তবে অন্তর্জালে আরিয়ানের আচরণ নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেলেও এ বিষয়ে এখনো তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি।

আরিয়ান খান। এএনআই

আরিয়ানের অতীত বিতর্ক
২০২১ সালের অক্টোবরে আলোচনায় আসেন মাদক মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে। গোয়াগামী একটি ক্রুজ পার্টি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তারের পর ভারতজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। কয়েক সপ্তাহ জেল হেফাজতে থাকার পর আরিয়ান জামিন পান। পরে অবশ্য তিনি সব অভিযোগ থেকে মুক্তি পান।

Also read:বিতর্ক, স্বজনপ্রীতি থেকে গোপন সত্য, শাহরুখ–পুত্র আরিয়ানের সিরিজে কী আছে

সম্প্রতি আরিয়ানের নির্মাতা হিসেবে অভিষেক হয়েছে। নেটফ্লিক্সে তাঁর পরিচালিত প্রথম সিরিজ ‘দ্য ব্যা***ডস অব বলিউড’ মুক্তির পর প্রশংসিত হয়েছে।

ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে

আরও পড়ুন