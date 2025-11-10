ফিরেই পাচ্ছেন ৪১ কোটি টাকা

অনেক দিন ধরেই ভারতীয় সিনেমায় গরহাজির প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। তাঁকে হলিউডের সিনেমা-সিরিজে দেখা গেছে, তবে ‘দেশি গার্ল’কে দেশি সিনেমায় দেখা যায়নি। কিছুদিন আগেই জানা যায়, এস এস রাজামৌলির নতুন সিনেমায় দেখা যাবে অভিনেত্রীকে। এবার জানা গেল, এ সিনেমার জন্য রেকর্ড পারিশ্রমিক পাচ্ছেন তিনি।
এস এস রাজামৌলির সিনেমায় কাজ করতে আপত্তি ছিল না প্রিয়াঙ্কার। তবে ঝামেলা বেধেছিল পারিশ্রমিকের অঙ্ক নিয়ে। শেষ পর্যন্ত রফা হয়েছে।
ভারতীয় গণমাধ্যম পিংকভিলাকে সিনেমার সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্র জানিয়েছে, রাজামৌলির নাম ঠিক না হওয়া সিনেমার জন্য বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪১ কোটি টাকা পাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা! রাজামৌলির অন্য কোনো সিনেমার নায়িকা আগে এত পারিশ্রমিক পাননি। হিন্দি সিনেমার নায়িকাদের যা পারিশ্রমিক হয়, এটা তারও প্রায় দ্বিগুণ।
তাঁর এই ছবিতে আছেন দক্ষিণি তারকা মহেশ বাবু। ছবির বাজেট এক হাজার কোটি রুপি! জঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চার ঘিরে নির্মিত এই ছবি ঘিরে সিনেমাপ্রেমীরা এখন থেকেই রোমাঞ্চিত।
সিনেমার একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, ‘এ কারণেই এত দেরিতে প্রিয়াঙ্কার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি নিজের পারিশ্রমিকের বিষয়ে একচুলও ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। আর কেনই-বা ছাড় দেবেন? শুধু পুরুষ তারকারাই কেন বড় অঙ্ক পাবেন?’
অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর সিরিজ ‘সিটাডেল’-এর জন্য প্রিয়াঙ্কা নিয়েছিলেন প্রায় ৪১ কোটি রুপি। যদিও সেটি ছিল ছয় ঘণ্টার কনটেন্ট, তাই সেই পারিশ্রমিককে স্বাভাবিকই বলছেন অনেকে। তবে রাজামৌলি–মহেশ বাবুর ছবির জন্য তাঁর নেওয়া ৩০ কোটি রুপি এখন পর্যন্ত কোনো ভারতীয় অভিনেত্রীর সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক।
দীপিকা–আলিয়াদের ছাড়িয়ে গেলেন প্রিয়াঙ্কা
রাজামৌলির এই ছবিতে সই করার আগপর্যন্ত দীপিকা পাড়ুকোন ছিলেন ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রী। ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’ ছবির জন্য তিনি নিয়েছেন ২০ কোটি রুপি। আলিয়া ভাট ছবিপ্রতি ১৫ কোটি, আর কারিনা কাপুর খান, ক্যাটরিনা কাইফ, কিয়ারা আদভানি, নয়নতারা, সামান্থা রুথ প্রভুদের পারিশ্রমিক ১০ কোটি রুপির আশপাশে। তাঁদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।
৬ বছর পর
২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানোর পর থেকে খুব একটা ভারতীয় ছবিতে দেখা যায়নি প্রিয়াঙ্কাকে। ‘জয় গঙ্গাজল’–এর পর তিনি অভিনয় করেছেন কেবল একটি হিন্দি ছবিতে—‘দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক’, যেটি মুক্তি পেয়েছিল ২০১৯ সালে। তাঁর বহুল আলোচিত নারীকেন্দ্রিক ছবি ‘জি লে জারা’ (আলিয়া ও ক্যাটরিনাকে সঙ্গে নিয়ে) অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেছে। ফলে গত ছয় বছরে তাঁকে ভারতের কোনো প্রেক্ষাগৃহে কিংবা ওটিটিতেও দেখা যায়নি।
