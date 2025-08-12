সম্মতি ছাড়াই পাঁচ মিনিট ধরে চুম্বন, কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন রেখা

বলিউডে শুটিংয়ের সময় নায়িকাদের নিরাপত্তাহীনতার ঘটনা নতুন নয়। এ রকমই এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তাঁর সময়ের শীর্ষ নায়িকাদের একজন—রেখা। মাত্র ১৫ বছর বয়সে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেলেও, প্রথম ছবির সেটেই তিনি শিকার হয়েছিলেন আপত্তিকর আচরণের।
১৯৬৯ সালে ‘অঞ্জনা সফর’ (পরে নাম বদলে হয় ‘দো শিকারি’) ছবির মাধ্যমে বলিউডে নায়িকা হিসেবে অভিষেক হয় রেখার। ছবিতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন তখনকার বাংলা সিনেমার তারকা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। শুটিং চলাকালে এক অন্তরঙ্গ দৃশ্যে বিশ্বজিৎ হঠাৎ তাঁকে চুম্বন করতে শুরু করেন—কোনো রকম পূর্ব সম্মতি ছাড়াই।
রেখার জীবনী ‘রেখা: দ্য আনটোল্ড স্টোরি’-তে এই ঘটনার বিস্তারিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে, দৃশ্যে রোমান্স করার কথা থাকলেও, বিশ্বজিৎ হঠাৎ পাঁচ মিনিট ধরে তাঁকে চুম্বন করতে থাকেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫, আর বিশ্বজিৎ ছিলেন ৩২ বছরের প্রাপ্তবয়স্ক অভিনেতা।
ঘটনাটি ঘটে ক্যামেরার সামনে, কিন্তু উপস্থিত কেউই থামাতে আসেননি—না পরিচালক, না কলাকুশলীরা। বরং সবাই চুপচাপ দেখছিলেন। পর্দার আড়ালে নিরাপত্তাহীনতার এই অভিজ্ঞতায় হতভম্ব ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন রেখা। শুটিং সেটেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন তিনি।
পরে রেখা নিজেই স্বীকার করেন, এমন অপমানজনক অভিজ্ঞতা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তা গঠনে ভূমিকা রেখেছে।
তথ্যসূত্র: বলিউড লাইফ