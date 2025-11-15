‘সাইয়ারা’র নতুন সুখবর, কী পুরস্কার জিতল সিনেমাটি

চলতি বছরের জুলাইয়ে মুক্তির পর বক্স অফিসে ঝড় তোলে মোহিত সুরির সিনেমা ‘সাইয়ারা’। এখন পর্যন্ত ৫৭৯ কোটি রুপি আয় করে চলতি বছরের তৃতীয় ব্যবসাসফল ভারতীয় সিনেমা এটি। বক্স অফিসে ব্যবসার পর এবার পুরস্কারও জিতল সিনেমাটি।
সম্প্রতি ইয়েলোস্টোন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পপুলার চয়েজ পুরস্কার পেয়েছে সিনেমাটি। যশরাজ ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত এই ছবি ভারতের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও দারুণ সাড়া ফেলছে।
পুরস্কারটি গ্রহণ করেন যশরাজ ফিল্মসের প্রধান নির্বাহী অক্ষয় বিধানি ও পরিচালক মোহিত সুরি। বিধানি বলেন, ‘ধন্যবাদ ইয়েলোস্টোন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে—“সাইয়ারা”র প্রথম পুরস্কার হওয়ায় এটি আমাদের জন্য বিশেষ মুহূর্ত।’ ক্যারিয়ারের দুই দশক পূর্তিতে পুরস্কার পেয়েছেন আনন্দিত নির্মাতাও। মোহিত সুরি বলেন, ‘এটি নিঃসন্দেহে আমার ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।’
সিনেমার গল্প বাণী আর কৃষকে নিয়ে। বিয়ে ভাঙার ছয় মাস পর বাণী উঠে দাঁড়ায়। কাজ নেয় এক পত্রিকা অফিসে। কিন্তু প্রথম দিনই মুখোমুখি হয় এক রাগী, বদমেজাজি উঠতি গায়কের। ধ্বংসাত্মক তাঁর আচরণ। রেগে গেলে কিছুরই পরোয়া করে না। সেদিনই বাণী জানতে পারে, তার নাম কৃষ কাপুর। কৃষ স্বপ্ন দেখে, একদিন বড় গায়ক হবে। কিন্তু স্বজনপ্রীতির চক্করে নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পায় না। এ কারণেই তার এত ক্ষোভ।
নিজের গানের দলের সদস্যদের সঙ্গেও মারামারি করতে দ্বিধা করে না সে। ভাগ্যের ফেরে বাণী আর কৃষ আবার এক হয়। তবে প্রয়োজনটা নেহাতই স্বার্থের। দ্রুত ঘটনা মোড় নিতে থাকে অন্যদিকে। কৃষ আর বাণী যখন ধীরে ধীরে কাছে আসতে শুরু করে, তখনই এক কঠোর সত্য এসে তছনছ করে দিতে চায় সব। কৃষ হারাতে থাকে বাণীকে। কী হয় শেষ পর্যন্ত, তা জানতে হলে দেখতে হবে ‘সাইয়ারা’ সিনেমাটি।
এই সিনেমা দিয়েই রাতারাতি পরিচিতি পেয়েছেন দুই নবাগত শিল্পী আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা।
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে