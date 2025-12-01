আসছে আলোচিত সিনেমা–সিরিজ, কী দেখবেন ডিসেম্বরে

প্রেক্ষাগৃহে আছে বড় তারকা, আলোচিত নির্মাতার সিনেমা। ওটিটিও জমজমাট। নতুন সিনেমা-সিরিজ তো আছেই, সঙ্গে মুক্তি পাবে আলোচিত সিরিজের নতুন মৌসুম। ডিসেম্বরে প্রেক্ষাগৃহ ও ওটিটিতে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা দেশি-বিদেশি সিনেমা ও সিরিজ নিয়ে এ আয়োজন।
দেশি
‘অমীমাংসিত’, আইস্ক্রিন
অবশেষে খুলছে ‘অমীমাংসিত’র জট, ১১ ডিসেম্বর আইস্ক্রিনে মুক্তি পাবে রায়হান রাফী পরিচালিত সিনেমাটি। নিজ বাসায় খুন হন এক সাংবাদিক দম্পতি। কারা তাঁদের খুন করল? কী তাদের উদ্দেশ্য? সেই সাংবাদিক দম্পতির মৃত্যুরহস্য ঘিরে ওয়েব ফিল্ম। সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল গত বছরের ২৯ ফেব্রুয়ারি। তবে তৎকালীন সেন্সর বোর্ডের আপত্তির মুখে মুক্তি আটকে যায়। সিনেমার দুই কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইমতিয়াজ বর্ষণ ও তানজিকা আমিন।
‘নূর’, বায়োস্কোপ প্লাস
আরিফিনি শুভ ও জান্নাতুল ঐশীর সিনেমাটির মুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে গত কয়েক বছর। অবশেষে রায়হান রাফী পরিচালিত ছবিটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। তবে প্রেক্ষাগৃহে নয়, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। ১০ ডিসেম্বর রাতে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বায়োস্কোপ প্লাসে আসছে ছবিটি। মুক্তি পাওয়া ৪২ সেকেন্ডের টিজারে দেখা যায়, প্রেমিকা ঐশীকে হারিয়ে প্রায় পাগলপ্রায় শুভ। এরপরই তাঁকে বন্দী অবস্থায় দেখা যায়। রোমান্টিক ঘরানার সিনেমাটির বেশির ভাগ দৃশ্যের শুটিং হয়েছে পাবনায়।
‘ডিমলাইট’, চরকি
হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা গভীর সংকটের গল্প ‘ডিমলাইট’ নিয়ে আসছেন মোশাররফ করিম। শরাফ আহমেদ জীবনের ওয়েব ফিল্মটিতে তাঁকে স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ানের চরিত্রে দেখা যাবে। আরও অভিনয় করেছেন তানজিকা আমিন, পারসা ইভানা। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে এটি প্রচারিত হবে, তবে দিনক্ষণ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ওয়েব ফিল্মটির সহপ্রযোজক ছবিয়াল। সিনেমাটি চরকির মিনিস্ট্রি অব লাভ প্রজেক্টের ষষ্ঠ চলচ্চিত্র।
‘খিলাড়ি’, প্রেক্ষাগৃহ
১২ ডিসেম্বর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ‘খিলাড়ি’। ছবির প্রধান দুই চরিত্রে আছেন জারা জামান ও শাহেন শাহ। পরিচালনা করেছেন মো. শফিউল্লাহ। আরও অভিনয় করেছেন নানা শাহ, উজ্জ্বল, ইভা রহমান, শামসুল হাদি, আকাশ, আলী, আনোয়ার হোসেন, তানভীর শেখ। ছবির গানগুলোতে কণ্ঠ দিয়েছেন বেলি আফরোজ, মম রহমান ও শারমিন আক্তার। সংগীত পরিচালনা করেছেন তানিয়া অহিদ।
‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’, প্রেক্ষাগৃহ
সিনেমটি মুক্তি পাবে ১৯ ডিসেম্বর। ‘শহরের দুইটা গান’, ‘হয়তো আমরা’, ‘মানুষ কেন এ রকম’, ‘কেমনে কী’ ইত্যাদি গান গেয়ে শ্রোতাদের প্রশংসা পেয়েছেন আহমেদ হাসান। বিজ্ঞাপনচিত্র বানিয়ে হাত পাকানোর পর এবার বানিয়েছেন পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইমতিয়াজ বর্ষণ। আরও আছেন আজাদ আবুল কালাম, তানভীর অপূর্ব, এ কে আজাদ সেতু, কেয়া আলম প্রমুখ। ছবিটির গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন খালিদ মাহমুদ।
বিদেশি
‘দ্য পিস অব কনফেশন’, নেটফ্লিক্স
স্বামী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত এক নারীর কাছে হাজির হয় এক রহস্যময় অচেনা ব্যক্তি। সে তাঁকে পালানোর সুযোগ করে দেবে। তবে একটাই শর্ত—আরেকটি খুন করতে হবে! এমন গল্প নিয়ে মিস্ট্রি থ্রিলার সিরিজটি বানিয়েছেন লি জং-হিও। অভিনয় করেছেন জিওন ডো-ইওন, কিম গো-ইয়ুন, পার্ক হে-সু ও জিন সেওন-কেয়ু। এটি মুক্তি পাবে ৫ ডিসেম্বর।
‘ইরাস ট্যুর: দ্য এন্ড অব অ্যান এরা’, ডিজনি প্লাস
ছয় পর্বের তথ্যচিত্রটি তৈরি হয়েছে টেইলর সুইফটের ইরাস ট্যুরের ওপর ভিত্তি করে। এত থাকবে অপ্রকাশিত বিভিন্ন ফুটেজ, ট্যুরের কয়েকটি ম্যাশআপ গান। এ ছাড়া দীর্ঘ এই সংগীতসফরে মঞ্চের বাইরে সুইফটের দীর্ঘ প্রস্তুতির গল্পও থাকবে। এই ট্যুরের সময়ই ট্রাভিস কেলসির প্রেমে পড়েন সুইফট; থাকবে তাঁদের সম্পর্কের গল্পও। তথ্যচিত্রটির প্রথম দুই পর্ব মুক্তি পাবে ১২ ডিসেম্বর।
‘থামা’, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
ম্যাডক ফিল্মসের হরর-কমেডি ইউনিভার্সের নতুন ছবি। অক্টোবরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর এবার ওটিটিতে আসছে। আদিত্য সরপোতদার পরিচালিত ছবিতে উঠেছে ‘বেতাল’ বা ভ্যাম্পায়ারের গল্প। ছবিতে আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা ছাড়াও প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে আছেন নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী। ১৬ ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।
‘এমিলি ইন প্যারিস ৫’, নেটফ্লিক্স
শিকাগোর এক কোম্পানির বিপণন কর্মকর্তা এমিলিকে পাঠানো হয় প্যারিসে। নতুন শহরে সে নিজের পথ তৈরি করতে গিয়ে ফরাসি সংস্কৃতি, অফিসের রাজনৈতিক টানাপোড়েন আর রোমান্টিক জটিলতার মুখোমুখি হয়। এমন গল্প নিয়ে নির্মিত সিরিজটি মুক্তির পরই বিশ্বজুড়ে তরুণদের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এবার আসছে পঞ্চম কিস্তি, মুক্তি পাবে ১৮ ডিসেম্বর। সিরিজের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন লিলি কলিন্স।
‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’, প্রেক্ষাগৃহ
প্যান্ডোরায় শান্তিতেই ছিল জেক সালি (স্যাম ওয়ার্থিংটন) ও নিতিরি (জোয়ি সালডানা)। কিন্তু হঠাৎই নতুন এক সম্প্রদায় হাজির হওয়ার পর শুরু হয় সংঘাত। এমন গল্প নিয়েই জেমস ক্যামেরনের ‘অ্যাভাটার’ ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি।
ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন সিগুর্নি ওয়েভার, কেট উইন্সলেট, স্টিফেন লাং প্রমুখ। ছবিটি বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে ১৯ ডিসেম্বর, একই দিনে ঢাকাতেও আসবে।
‘স্ট্রেঞ্জার থিংস ৫’, নেটফ্লিক্স
‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’-এর পঞ্চম ও শেষ কিস্তির প্রথম চার পর্ব এসেছে গত ২৭ নভেম্বর। পরের তিন পর্ব মুক্তি পাবে ২৫ ডিসেম্বর, অষ্টম ও শেষ পর্ব আসবে ৩১ ডিসেম্বর। নির্মাতা ম্যাট ও রস ডাফার জানিয়েছেন, পরের পর্বগুলোতে সব রহস্যের জট খুলবে। এতে অভিনয় করেছেন ফিন উলফহার্ড, নোয়া শ্ন্যাপ, কেলেব ম্যাকলফলিন, গেটন ম্যাটার্যাজো ও মিলি ববি ব্রাউন।