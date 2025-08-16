২ দিনে ‘কুলি’ ১১৮ কোটি, ‘ওয়ার ২’ ১০৮

বক্স অফিসে মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমেছে রজনীকান্তের ‘কুলি’, আর হৃতিক রোশনের ‘ওয়ার ২’। ১৪ আগস্ট সর্বভারতীয় স্তরে মুক্তি পেয়েছে এই দুই বিগ বাজেটের ছবি। ‘কুলি’ আর ‘ওয়ার ২’ মুক্তির আগে থেকেই বক্স অফিস দখল নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। অগ্রিম বুকিংয়ের দৌড়ে ‘ওয়ার ২’ ছবির চেয়ে রজনীকান্তের ‘কুলি’ অনেকটাই এগিয়ে ছিল। কিন্তু ছবি মুক্তির এক দিন পর এবার হৃতিকের ছবি টেক্কা দিল ‘কুলি’কে। এদিকে অ্যানিমেটেড ছবি ‘মহাবতার নরসিমা’ এখনো হুংকর দিয়ে চলেছে।
সুপারস্টার রজনীকান্তের অভিনয়জীবনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছে ‘কুলি’ ছবিটি। মুক্তির প্রথম দিনে এই অ্যাকশন–ড্রামাধর্মী ছবিটি বক্স অফিসে ভালোই প্রদর্শন করেছিল। গত বৃহস্পতিবার ছবির আয় ছিল ৬৫ কোটি রুপি। মুক্তির দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ শুক্রবার ‘কুলি’র বক্স অফিস আয় ৫৩ কোটি ৫ লাখ রুপি। ছবিটি মুক্তির দ্বিতীয় দিন আয়ের হার একটু কমে গেছে।
‘কুলি’ মুক্তির দুই দিনে মোট আয় করেছে ১১৮ কোটি ৯৩ লাখ রুপি। তবে সপ্তাহান্তে এই ছবির আয়ের অঙ্ক বাড়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করছেন বাণিজ্যিক বিশ্লেষকরা। ৭৪ বছর বয়সী রজনীকান্তের রুপালি পর্দার জাদু যে এখনো অব্যাহত, তা বক্স অফিসের আয় দেখেই বোঝা যাচ্ছে। লোকেশ কনগরাজ পরিচালিত ছবিতে রজনীকান্ত ছাড়া আছেন নাগার্জুন, শ্রুতি হাসান প্রমুখ। ‘কুলি’ ছবিতে বলিউড সুপারস্টার আমির খান বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিতে অভিনেত্রী পূজা হেগড়েকে আইটেম নাচ করতে দেখা গেছে।
যশরাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের ছয় নম্বর ছবি ‘ওয়ার ২’। ২০১৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ‘ওয়ার’ ছবিটি। এই ছবিতে ছিলেন হৃতিক রোশন, টাইগার শ্রফ ও বাণী কাপুর। ছবিটি বক্স অফিসে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। ‘ওয়ার’–এর এই সিক্যুয়েল ছবিটিও বক্স অফিসে জাঁকিয়ে বসতে চলেছে। ‘ওয়ার ২’ মুক্তির প্রথম দুই দিনে বক্স অফিসের আয় সে কথাই বলছে। হৃতিক রোশন, জুনিয়র এনটিআর ও কিয়ারা আদভানি অভিনীত ছবিটি মুক্তির প্রথম দিন ৫১ কোটি ৫ লাখ রুপি ব্যবসা করেছিল। মুক্তির দ্বিতীয় দিনে ‘ওয়ার ২’ ছবির আয় ৫৬ কোটি ৫০ লাখ রুপি।
স্পাই ইউনিভার্সের থ্রিলার-অ্যাকশনধর্মী ছবিটি ১৫ আগস্টের ছুটির সুযোগ পুরোপুরি নিয়েছে। এখন পর্যন্ত ছবিটি ব্যবসা করেছে ১০৮ কোটি রুপি। অয়ন মুখার্জি পরিচালিত এই ছবিকে ঘিরে সমালোচকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। কিন্তু দর্শক ছবিটিকে যে পছন্দ করছেন, বক্স অফিসের আয় দেখে তা বোঝা যাচ্ছে।
বক্স অফিসের মোট আয়ের দিক থেকে এখন পর্যন্ত রজনীকান্তের ছবি হৃতিকের ছবির থেকে অনেকটাই এগিয়ে। কিন্তু মুক্তির দ্বিতীয় দিনের আয়ের নিরিখে ‘কুলি’-কে টেক্কা দিয়েছে ‘ওয়ার ২’। আজ ভারতজুড়ে জন্মাষ্টমী উদ্যাপন করা হচ্ছে। এখন দেখার যে জন্মাষ্টমী আর আগামীকাল রোববারের ছুটির সুযোগ কোন সিনেমা বেশি নিতে পারে।
অশ্বিন কুমারের ‘মহাবতার নরসিমা’ ছবিটি গত ২৫ জুলাই মুক্তি পেয়েছিল। বক্স অফিসে আশাতীত সফলতা পেয়েছে ছবিটি।
অনেকেই ভেবেছিলেন যে ‘কুলি’ ও ‘ওয়ার ২’-র মাঝে এই ছবি চিড়েচ্যাপটা হয়ে যাবে। কিন্তু ‘মহাবতার নরসিমা’ ছবির ‘গর্জন’ কম হয়নি। গত শুক্রবার ছবিটি ৭ কোটি ২৫ লাখ রুপি আয় করেছে। মুক্তির ২১ দিনে এই অ্যানিমেটেড ছবির মোট আয় এখন পর্যন্ত ১৯৫ কোটি ৬০ লাখ কোটি রুপি। খুব শিগগির যে ছবিটি ২০০ কোটি ক্লাবের সদস্য হতে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।