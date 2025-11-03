রাশমিকা–আয়ুষ্মানের ‘থামা’ হিট, নাকি ফ্লপ

ম্যাডক ফিল্মসের হরর-কমেডি ইউনিভার্সের নতুন ছবি ‘থামা’। দেওয়ালি উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছে ছবিটি। আদিত্য সরপোতদার পরিচালিত ছবিতে ভূত-কমেডির মিশেলের মধ্যে রোমান্স আছে ভরপুর। ‘থামা’ ছবির রোমান্টিক জুটি আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা। মুক্তির পর প্রথম দিনে ভালোই ব্যবসা করেছে সিনেমাটি। তবে ধীরে ধীরে গতি কমেছে। ছবিটি কি শেষ পর্যন্ত ফ্লপ হতে যাচ্ছে?
আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা অভিনীত ছবিটির বিশ্বব্যাপী আয় ইতিমধ্যেই ১৫০ কোটি রুপি ছাড়িয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই অঙ্ক কি ছবিটিকে ‘হিট’ ঘোষণা করার জন্য যথেষ্ট?
বক্স অফিস রিপোর্ট
‘থামা’ মুক্তি পায় দীপাবলির সময়, কোনো বড় বলিউড বা আঞ্চলিক ছবির প্রতিযোগিতা ছাড়াই। ফলে এটি প্রথম দিনেই দেশীয় বক্স অফিসে ২৪ কোটি রুপির শক্তিশালী ওপেনিং নেয়।
প্রথম সপ্তাহ শেষে ছবির দেশীয় আয় ছুঁয়ে ফেলে ১০০ কোটি রুপি। তবে দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে আয় কিছুটা কমে যায়। গতকাল রোববার পর্যন্ত ছবিটি ভারতে মোট ১২০ কোটি এবং বিদেশে প্রায় ২ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। সব মিলিয়ে ১৩ দিনে বিশ্বব্যাপী মোট আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬৭ কোটি রুপিতে।
হিট, না ফ্লপ
‘থামা’ ইতিমধ্যেই ম্যাডক হরর-কমেডি ইউনিভার্সের তৃতীয় সর্বোচ্চ আয় করা ছবি। এর আগে আছে কেবল ‘স্ত্রী’ ও ‘স্ত্রী ২’। তবে ছবিটির বাজেটও বেশি, প্রায় ১৫০ কোটি রুপি।
অর্থাৎ ছবিটিকে ‘ক্লিন হিট’ বলতে গেলে নিট আয়ের দিক থেকে অন্তত ১৫০ কোটি রুপি পেরোতে হবে। বর্তমানে সেটি এখনো প্রায় ৩০ কোটি রুপি দূরে। দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে ছবিটি প্রায় ১২ কোটি আয় করেছে, তাই লক্ষ্য পূরণের সম্ভাবনা এখনো আছে; তবে সেটি অর্জনে আরও কিছুটা গতি দরকার।
তবে বিশ্লেষকদের মতে, ওটিটি, স্যাটেলাইট, মিউজিক রাইটস মিলিয়ে ছবিটি ইতিমধ্যেই খরচ তুলেছে। ফলে ব্যবসায়িকভাবে এটি ম্যাডকের জন্য লাভজনক হয়েছে।
গল্প ও অভিনয়
আদিত্য সারপোতদার পরিচালিত ‘থামা’ ছবিটি ম্যাডক হরর ইউনিভার্সে নতুন কাহিনি যুক্ত করেছে—এখানে উঠে এসেছে ‘বেতাল’ বা ভ্যাম্পায়ারের গল্প। ছবিতে আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা ছাড়াও আছেন নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে