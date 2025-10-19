বিয়ে করছেন পলাশ মুচ্ছল, পাত্রী ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা

ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের সহ–অধিনায়ক ও তারকা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে বলিউডের সংগীত পরিচালক ও নির্মাতা পলাশ মুচ্ছলের প্রেমের গুঞ্জনটা বেশ পুরোনো। পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে প্রেম করছেন তাঁরা; প্রেম নিয়ে পলাশ মাঝেমধ্যে টুকটাক কথা বললেও স্মৃতি বরাবরই নীরব থেকেছেন।
তবে জন্মদিনসহ বিশেষ দিনে দুজনের ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করতে দেখা যায় তাঁদের। অনুরাগীদের কেউ কেউ জানতে চান, স্মৃতি মান্ধানা ও পলাশ মুচ্ছল বিয়ে করছেন কবে?
আর কোনো রাখঢাক নয়, বিয়ের খবর দিলেন ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ছেলে পলাশ। গত শুক্রবার রাজ্য প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে পলাশ বলেন, ‘তিনি (স্মৃতি মান্ধানা) শিগগিরই ইন্দোরের পুত্রবধূ হতে যাচ্ছেন। এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাই না।’
একটি রোমান্টিক গান গেয়ে স্মৃতি মান্ধানাকে প্রেমের প্রস্তাব দেন পলাশ। শুরুতে প্রেম অনেকটা আড়ালে ছিল, বছর দুয়েক ধরে দুজনের প্রেম নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বিস্তর চর্চা চলছে। ২০২৩ সালে ১৮ জুলাই জন্মদিনে ঢাকায় ছিলেন স্মৃতি মান্ধানা, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলতে এসেছিলেন। সেই জন্মদিনে প্রেমিকাকে ‘সারপ্রাইজ’ দিতে ঢাকায় এসেছিলেন পলাশ।
সংগীত পরিচালক হিসেবে বলিউডে পরিচিতি পেয়েছেন ৩০ বছর বয়সী পলাশ মুচ্ছল; তিনি বোন পলক মুচ্ছলের বহু জনপ্রিয় গানে সুরারোপ করেছেন। সংগীত পরিচালনার পাশাপাশি নির্মাতা হিসেবেও পরিচিত তিনি। বর্তমানে ‘রাজু বাজেওয়ালা’ নামে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের কাজ করছেন।
আইসিসি নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে বর্তমানে ইন্দোরে রয়েছেন ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা। আজ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ভারত।
ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে পলাশ বলেন, ‘ভারতের অধিনায়ক হারমনপ্রীত কৌর ও স্মৃতি মান্ধানার জন্য রইল আমার শুভেচ্ছা। আমরা চাই ভারতীয় দল যেন প্রতিটি ম্যাচ জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে।’
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টুডে, এনডিটিভি