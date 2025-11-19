শয্যাদৃশ্য নিয়ে ঢাকায়ও বিতর্ক হয়েছিল—কে এই ভারতীয় অভিনেত্রী

শয্যাদৃশ্য নিয়ে ঢাকায়ও বিতর্ক হয়েছিল—কে এই ভারতীয় অভিনেত্রী
মাসখানেক আগে জিও হটস্টারের ওয়েব সিরিজ ‘সার্চ: দ্য নায়না মার্ডার কেস’–এ অভিনয় করে আলোচনার তুঙ্গে রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা দাস। বছর সাতেক আগে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত বাংলা সিনেমায়ও দেখা গেছে তাঁকে।
বিনোদন ডেস্ক
‘সার্চ: দ্য নায়না মার্ডার কেস’–এ রক্ষা পাতিল নামে এক তরুণীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রদ্ধা দাস; যিনি এক রাজনৈতিক নেতার গোপন প্রেমিকা
দেড় দশকের ক্যারিয়ারে পাঁচ ভাষার সিনেমায় দেখা গেছে শ্রদ্ধাকে; এর মধ্যে তেলেগু, হিন্দি, বাংলা, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষার সিনেমা রয়েছে
কখনো করপোরেট প্রতিষ্ঠানের কর্মী, সাইকো প্রেমিকা কিংবা দৃঢ় স্বভাবের পুলিশ সদস্য—একের পর এক প্রথাভাঙা চরিত্রে নিজেকে মেলে ধরেছেন শ্রদ্ধা
‘দিল তো বাচ্চা হ্যায় জি’, ‘সনম তেরি কসম’, ‘বাবুমশাই বন্দুকবাজ’–এর মতো জনপ্রিয় সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। নেটফ্লিক্সের আলোচিত সিরিজ ‘খাকি চ্যাপ্টার ওয়ান’ ও ‘খাকি চ্যাপ্টার টু’–তেও দেখা গেছে তাঁকে তিনি একাধিক বাংলা সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত ‘বাদশা’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন শ্রদ্ধা। সিনেমায় শ্রদ্ধার সহশিল্পী ছিলেন কলকাতার জিৎ ও ঢাকার নুসরাত ফারিয়া
সিনেমায় শ্রদ্ধা দাসের একটি শয্যা দৃশ্য রয়েছে; পাশাপাশি তাঁকে বিকিনিতেও দেখা গেছে। বিষয়টি নিয়ে ঢাকার বিতর্কের ঝড় উঠেছিল২০০৮ সালে তেলেগু সিনেমা ‘সিদ্দু ফ্রম সাইকাকুলাম’ দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে তাঁর। অভিষেকের পরপরই ছয়টি সিনেমায় নাম লেখান তিনি মুম্বাইয়ের এক বাঙালি পরিবারে শ্রদ্ধার জন্ম; তাঁর বাবা একজন ব্যবসায়ী ও মা গৃহিণী