নাইট ক্লাবে ঘনিষ্ঠ নাচ ভাইরাল, মালাইকার নতুন প্রেমের গুঞ্জন
অর্জুন কাপুর এখন অতীত। মালাইকা অরোরার নতুন প্রেমিককে নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে। সম্প্রতি নৈশক্লাবে কথিত প্রেমিকের সঙ্গে মালাইকার ঘনিষ্ঠ নাচ ভাইরাল হওয়ার পর থেকে আবার আলোচনায় তিনি। ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত—
বিনোদন ডেস্ক
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গেছে, নাইট ক্লাবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক পুরুষের সঙ্গে নাচছেন অভিনেত্রী। বেশ ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ছিলেন দুজনে। স্বাভাবিকভাবে ওই ভিডিও নিয়ে নেটদুনিয়ায় চলছে চর্চা। ইনস্টাগ্রাম থেকে কে ওই রহস্যময় পুরুষ, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। জানা গেছে, মালাইকার সঙ্গে ভিডিওতে দেখতে পাওয়া পুরুষ হলেন সোরাব বেদি। তাঁকে রিয়ালিটি শো ‘স্প্লিটসভিলা’য় দেখা গিয়েছিল। এ ছাড়া ‘চাঁদ জলনে লগা’ নামে এক ধারাবাহিকেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। ইনস্টাগ্রাম থেকে
যদিও প্রেমের গুঞ্জনে এখনো সিলমোহর দেননি কেউ। মালাইকা কিংবা সোরাব; কেউ কিছুই বলেননি। তবে নেটপাড়া আপাতত মালাইকার জীবনের নয়া প্রেম নিয়ে কাটাছেঁড়ায় ব্যস্ত। ইনস্টাগ্রাম থেকে মালাইকার জীবন বরাবরই বেশ রঙিন। তাঁর জীবনের সঙ্গে জুড়েছে একাধিক পুরুষের নাম। সম্প্রতি ব্যবসায়ী হর্ষ মেহেতার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন ছড়ায়। এনরিক ইগলেসিয়াসের মুম্বাই কনসার্টে একসঙ্গে দেখাও গিয়েছিল তাঁকে। ইনস্টাগ্রাম থেকে
২০২৪ সালে অর্জুন কাপুরের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ার পরই নাকি হর্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব শুরু হয় মালাইকার। স্পেনে একসঙ্গে ছুটিও কাটান। ইনস্টাগ্রাম থেকেস্পেনে ছুটি কাটানোর সময়ে মালাইকার ফ্রেমে ধরা পড়েছিল এক রহস্যময় পুরুষ। যদিও অভিনেত্রীর ক্যামেরার ফোকাস ছিল খাবারের দিকে। তবে ব্যাকগ্রাউন্ডে সুদর্শন পুরুষের আবছা অবয়ব নজর এড়ায়নি নেটভুবনের। সেখান থেকেই নতুন সম্পর্কের গুঞ্জনের সূত্রপাত হয়। যদিও নিজেই জল্পনায় ইতি টানেন অভিনেত্রী। ইনস্টাগ্রাম থেকেমালাইকা বরাবরই নিজের শর্তে চলায় বিশ্বাসী। আরবাজের সঙ্গে দুই দশকের দাম্পত্য ভেঙে বেরিয়ে আসা থেকে অর্জুন কাপুরের সঙ্গে প্রেম, ব্যক্তিগত জীবনেও সাহসিকতার ছাপ রেখেছেন অভিনেত্রী। ইনস্টাগ্রাম থেকে
ম্পর্ক, প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে সেভাবে রাখঢাক করতেও দেখা যায়নি মালাইকাকে। কারণ, কে কী বললেন, তাতে কান দিতেই নারাজ তিনি। মালাইকা বলেন, ‘সবাই গুজব ছড়াতে ব্যস্ত। আপনাকে কারও সঙ্গে দেখা গেল, কোথাও গেলেন—তা নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। আমি এগুলো নিয়ে অকারণে কেন কথা বলব। আমি সত্যি কিছু তাঁদের বলতে চাই না। কারণ, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।’ ইনস্টাগ্রাম থেকে