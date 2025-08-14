মাধুরীর সঙ্গে বিতর্কিত চুম্বন দৃশ্যে নিয়ন্ত্রণ হারান নায়ক

এটিকে মাধুরী দীক্ষিতের অভিনয় ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বিতর্কিত দৃশ্য বললেও ভুল হবে না। দৃশ্যটি নিয়ে সেই সময়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। বিনোদ খান্নার সঙ্গে ‘দয়াবান’ সিনেমার দৃশ্যটি নিয়ে এখনো চর্চা হয়।
ঘটনা জানতে পিছিয়ে যেতে হবে আশির দশকের শেষভাগে; বিনোদ খান্না ছিলেন সেই সময়ের আলোচিত তারকাদের একজন। নির্মাতা ফিরোজ খান ১৯৮৮ সালে ‘দয়াবান’-এ নেন উঠতি নায়িকা মাধুরীকে। তখন কে জানত ৪২ বছর বয়সী বিনোদ খান্নার বিপরীতে অভিনয় ২১ বছরের মাধুরী দীক্ষিতের একটি দৃশ্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইবে।
ছবির সেই বিতর্কিত চুম্বন দৃশ্যে বিনোদ নাকি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন, কামড় দিয়েছিলেন মাধুরীর ঠোঁটে। পরে বিনোদ খান্না প্রকাশ্যে মাধুরীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন।
পঙ্কজ উদাসের গাওয়া রোমান্টিক গান ‘আজ ফির তুমপে পেয়ার আয়া হ্যায়’-এর সুর আজও সিনেমাপ্রেমীদের মনে গেঁথে আছে। কিন্তু এই গানের দৃশ্যই রেখে যায় মাধুরীর মনে গভীর অনুশোচনা।
ফিরোজ খান তাঁকে এই ছবির জন্য সেই সময়ের অবিশ্বাস্য পারিশ্রমিক—এক কোটি রুপি দিয়েছিলেন। গানটিতে তাঁকে যে আবেদনময়ী হিসেবে হাজির করা হবে, সেটা তিনি জানতেনই না। মাধুরীর দাবি, চুক্তির সময় সাহসী দৃশ্যটির ব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি। যখন তিনি দৃশ্যটি বাদ দেওয়ার অনুরোধ করেন, ফিরোজ নাকি বলেন, ‘তোমাকে এক কোটি রুপি এমনি এমনি দেওয়া হয়নি।’
মাধুরী দৃশ্যটি শেষ পর্যন্ত করেছিলেন, কিন্তু পরে বহুবার বলেছেন, এটি ছিল তাঁর জীবনের বড় ভুল। আজও সেই দৃশ্য দেখলে তিনি আফসোস করেন।
‘দয়াবান’ বক্স অফিসে হিট হলেও ছবিটি হয়ে আছে মাধুরীর জন্য বড় অস্বস্তির কারণ।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম, নিউজ ১৮