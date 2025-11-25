৫০ লাখ বাজেটে ৭৩ কোটি রুপি আয়! চমকে দিল যে সিনেমা

চলতি বছরে ভারতে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক সিনেমা ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে। মালয়ালম সিনেমা ‘লোকাহ: চ্যাপটার ১ চন্দ্রা’ যার অন্যতম। এবার আলোচনায় একটি গুজরাটি সিনেমা ‘লালো—কৃষ্ণ সাদা সাহাতে’। মাত্র ৫০ লাখ রুপি বাজেটে নির্মিত সিনেমাটি আয় করেছে ৭৩ কোটি রুপির বেশি! বলা যায় বাজেটের ১৪০০ গুণ আয় এখন সিনেমাটির!
রেকর্ড আয়
গুজরাটি ধর্মীয় ড্রামাধর্মী সিনেমাটি মুক্তির সপ্তম সপ্তাহেও বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে। ছবিটি ধীরে ধীরে ১০০ কোটি রুপির মাইলফলকের দিকে যাচ্ছে। ছবির বাজেট ছিল মাত্র ৫০ লাখ রুপি, আর বর্তমানে টিকিট বিক্রির মাধ্যমে নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৩ দশমিক ৭২ কোটি রুপি। চলতি সপ্তাহে ছবিটির মুক্তির ৫০ দিন পূর্ণ হবে। শুরুর সপ্তাহে ছবিটি তেমন সম্ভাবনা দেখায়নি, তবে তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আয় বাড়তে থাকে।
চরিত্র ও কাহিনি
ছবিতে অভিনয় করেছেন রিভা রাচ্ছ, শ্রুহাদ গোস্বামী, কারন জোশি ও মিশ্তি কাদেচা। গল্পটি একটি রিকশাচালককে ঘিরে, যিনি একটি ফার্ম হাউসে আটকে যান; ফিরে আসে রহস্যময় অতীতের ছায়া। কৃষ্ণের দর্শন তাঁকে আত্মোপলব্ধিতে সাহায্য করে।
পরবর্তী বড় মাইলফলকের খুব কাছে
‘লালো’ আর দুই কোটি রুপি আয় করলেই ৭৫ কোটি রুপি পূর্ণ করবে। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী ৩-৪ দিনেই এটা হয়ে যাবে। ১০০ কোটি হোক বা না হোক, ৫০ লাখ রুপি বাজেটের সিনেমাটি ৭৫ কোটি আয় করলে সেটাই হবে অনেক বড় অর্জন।
ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে