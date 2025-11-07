ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল
মা হলেন ক্যাটরিনা, বাবা ভিকি

মা হয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ। বাবা হলেন ভিকি কৌশল। আজ শুক্রবার সকালে পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন ক্যাটরিনা। ইনস্টাগ্রামে এক যৌথ বিবৃতিতে খবরটি জানিয়েছেন এ দুই তারকা।

ক্যাটরিনা ও ভিকি কৌশল দম্পতি প্রথমবারের মতো মা–বাবা হয়েছেন

ক্যাটরিনা ও ভিকি তাঁদের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম থেকে এক যৌথ বিবৃতিতে লিখেছেন, ‘আমাদের জীবনে আনন্দের উপলক্ষ এসেছে। ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা আমাদের পুত্রসন্তানকে স্বাগত জানাই।’ এই পোস্টে বাবা-মা হওয়ার অপার আনন্দ ও সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

রাজস্থানের সোয়াই মাধোপুরের সিক্স সেন্সেস দুর্গে বিয়ে হয় তাঁদের

বলিউডের আলোচিত তারকা দম্পতি ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ। ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর রাজস্থানের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় রাজকীয় আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন তাঁরা। তার পর থেকে তাঁদের প্রেম, দাম্পত্য, ছুটির ছবি, একসঙ্গে উপস্থিতি—সবকিছুই বারবার খবরের শিরোনাম হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরেই নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সুখবরটি জানিয়েছিলেন ভিকি ও ক্যাটরিনা—তাঁরা মা–বাবা হতে চলেছেন। এর পর থেকেই বলিউডের অনুরাগীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সেই বিশেষ দিনের জন্য। কবে আসছে ‘ভিকি-ক্যাট’-এর ঘরে নতুন সদস্য, তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় চলে নানা জল্পনা, আলোচনা, ফিসফাস।

মুম্বাইয়ে আয়োজিত একটি যুবা সম্মেলনে মূল বক্তা হিসেবে হাজির হয়েছিলেন ভিকি কৌশল। সেখানে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে বললেন নিজের ‘বাবা হতে চলা’র উত্তেজনা আর আনন্দের কথা। ভিকি বলেন, ‘আমি শুধু বাবা হওয়ার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছি। এটা জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। এই বিশেষ ও রোমাঞ্চকর সময়টা এখন একেবারেই কাছে।’ অভিনেতার মুখে সেই কথা বলার পর মুহূর্তেই করতালিতে ভরে ওঠে সভাকক্ষ। উপস্থিত দর্শকেরা বুঝে ফেলেন, তাঁদের প্রিয় তারকা বুঝিয়ে দিলেন সুখবরটি আর বেশি দূরে নয়। ভিকি আরও বলেন, ‘এখন আমার বাইরে বের হতে মন চায় না। যতটা পারি, বাড়িতেই সময় কাটাতে চাই। কারণ, এই সময়টা আর ফিরে আসবে না।’

ক্যাটরিনা কাইফ। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

এর আগে ভিকির ভাই অভিনেতা সানি কৌশলও ভিকি-ক্যাটরিনার পরিবারে নতুন অতিথি আসার খবর নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের সবার জন্য এটা অনেক বড় সুখবর। আমরা সবাই ভীষণ খুশি, তবে একটু নার্ভাসও আছি। সবকিছু যেন সুন্দরভাবে হয়, সেটাই এখন প্রার্থনা।’

