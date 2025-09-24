আরিয়ানের সিরিজ দিয়ে আবার আলোচনায়, কে এই রাঘব

গত বৃহস্পতিবার রাতে নেটফ্লিক্সে এসেছে শাহরুখ-পুত্র আরিয়ান খানের প্রথম সিরিজ ‘ব্যা***ডস অব বলিউড’। মুক্তির পর নানা কারণে আলোচনায় সিরিজটি। এই সিরিজে রাঘব জুয়াল আর ইমরান হাশমির একটি দৃশ্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। মজার দৃশ্যটি নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করছেন ভক্তরা। সিরিজটিতে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে বলিউডকে। এই সিরিজে একে একে হাজির হয়েছেন ববি দেওল, লক্ষ্য লালওয়ানি, সাহের বাম্বা, মোনা সিং ও রাঘব জুয়াল। আর চমক হিসেবে ছিলেন আমির খান, সালমান খান, রণবীর সিং ও করণ জোহরও। তবে দর্শকের মন জিতে নিয়েছে রাঘব জুয়ালের এক বিশেষ দৃশ্য। সিরিজটির দৃশ্যকে ঘিরে আবার আলোচনায় এই অভিনেতা।
নাচ দিয়ে শুরু
ভারতের টিভি চ্যানেলগুলোতে এন্তার নাচের রিয়েলিটি শো হয়। কজনকে আর মনে রাখা যায়। তবে ২০ কি ২২ বছরের সেই তরুণকে ভোলা কঠিন ছিল। নিজের সিগনেচার স্লো মোশন নাচ দিয়ে চমকে দিয়েছিলেন তিনি। এর এক যুগ পর তিনি আলোচনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। নাচ নয়, তাঁর অভিনয়ে বুঁদ দর্শকেরা। কী নায়ক, কী খলনায়ক; ভিন্নধর্মী দুই চরিত্রে মাত করেছেন তিনি। ‘ব্যা***ডস অব বলিউড’–এর আগে গত বছর ‘কিল’ সিনেমা ও ‘গায়ারা গায়ারা’ দিয়ে আলোচনায় ছিলেন তিনি।
২০১১ সালে নাচের দুই শো ‘চাক ধুম ধুম ২’ ও ‘ডান্স ইন্ডিয়া ডান্স ৩’-এ অংশ নিয়ে দ্বিতীয় রানারআপ হন। পরের বছরই ‘ডান্স কে সুপারকিড’ জেতেন। পরের বছরগুলোতে অংশ নেন আরও অনেকগুলো নাচের রিয়েলিটি শোতে। তত দিনে নৃত্যশিল্পী হিসেবে রাঘব জুয়ালের নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে।
সিনেমার রাঘব
২০১৪ সালে প্রথম ‘সোনালি কেবল’ সিনেমায় অভিনয় করেন রাঘব। পরে করেন ‘এবিসিডি ২’, ‘নওয়াবজাদে’, ‘স্ট্রিট ডান্সার থ্রিডি’সহ কয়েকটি সিনেমা; কোনোটি দিয়েই আলোচনায় আসতে পারেননি। তবে তাঁর ক্যারিয়ারের গতিপথ রাতারাতি বদলে গেছে গত বছরের জুলাইয়ে মুক্তি পাওয়া নিখিল নাগেশ ভাটের ‘কিল’ সিনেমা দিয়ে।
ছবিতে খল চরিত্রে তাঁর হাড়-হিম করা অভিনয় চমকে দিয়েছে সমালোচকদের। ছবিতে নায়ক নাকি খলনায়কের অভিনয় সেরা—তা নিয়ে আপনিও ধন্দে পড়ে যাবেন। এই সিনেমা মুক্তির পর একের পর ছবির প্রস্তাব পাচ্ছেন অভিনেতা। তবে অনেকেই জানতেন না, রাঘবের আরও বৈচিত্র্য দেখানো বাকি।
২০২৪ সালের ৯ আগস্ট ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জি-ফাইভে মুক্তি পায় ওয়েব সিরিজ ‘গেয়ারা গেয়ারা’। সিরিজে পুলিশ কর্মকর্তা যুগ আর্য চরিত্রে অভিনয় করে চমকে দিয়েছেন রাঘব জুয়াল। আগের ‘কিল’-এ যিনি খলনায়ক, এই সিরিজে তিনি নায়ক! অনেকে তো শুরুতে বুঝতেই পারেননি, এক মাস আগে দেখা ‘কিল’ সিনেমার সেই ভিলেন এখানে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন।
কী বলছেন রাঘব
সাম্প্রতিক সাফল্যে একের পর এক নতুন কাজের প্রস্তাব পাচ্ছেন রাঘব। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, এখনই পরের কাজ নিয়ে ভাবছেন না। তাড়াহুড়া না করে একটু সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চান। রাঘবের ভাষ্যে, ‘আমি যখন যা কিছু করি, সিরিয়াসলি করি। অভিনেতা হব, এটা ঠিক করার পর আমি অনেক দিন অভিনয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছি, নিজের মতো করে প্রস্তুতি নিয়েছি। যেসব সুযোগ পেয়েছি, চেষ্টা করেছি সেই চরিত্র হয়ে ওঠার।’
অভিনয় ছাড়া কিছুদিন আগে অভিনেত্রী শেহনাজ গিলের সঙ্গে প্রেমের কারণে খবরের শিরোনাম হয়েছিলেন রাঘব। তবে অভিনেতা জানিয়েছিলেন, এটা নেহাতই গুজব; আপাতত কাজ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবছেন না তিনি।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, হিন্দুস্তান টাইমস