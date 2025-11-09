করণ জোহর ও বিরাট কোহলি
করণ জোহর ও বিরাট কোহলি
বলিউড

বিতর্কিত যে ঘটনার কারণে বিরাট কোহলিকে কখনোই শোতে ডাকেননি করণ

বিনোদন ডেস্ক

ভারতের জনপ্রিয় টক শো ‘কফি উইথ করণ’। তবে নানা সময়ে এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিতর্কও কম হয়নি। সম্প্রতি টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার পডকাস্ট ‘সার্ভিং ইট আপ উইথ সানিয়া’-তে হাজির হয়েছিলেন পরিচালক ও শো সঞ্চালক করণ জোহর। সেখানেই শোটির বির্তিকিত এক ঘটনা নিয়ে কথা বলেন তিনি। জানান, বিতর্কিত এক ঘটনার কারণে কখনোই ভারতীয় ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলিকে তাঁর শোতে ডাকেননি তিনি।

করণ জোহর

এই শোতে একাধিকবার আনুশকা শর্মাকে দেখা গেলেও কখনো দেখা যায়নি বিরাটকে। এদিন করণ বলেন, ‘আমি কখনো বিরাটকে আমন্ত্রণ জানাইনি। হার্দিক পান্ডিয়া ও কে এল রাহুলের ঘটনার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আর কোনো ক্রিকেটারকে ডাকব না। অনেকের ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে, তাঁরা আসতেও চাইবেন না, তাই জিজ্ঞাসাই করিনি।’
এর আগে কফি উইথ করণ-এর এক পর্বে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া ও কে এল রাহুল। অনুষ্ঠানে তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন ও সম্পর্ক নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছিলেন, যা নারীবিদ্বেষী হিসেবে সমালোচিত হয়। তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়েন দুজনেই; এমনকি ভারতের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিসিসিআই তাঁদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় এবং সাময়িকভাবে ভারতীয় দল থেকেও সাসপেন্ড করা হয়। সেই বিতর্ক আজও পুরোপুরি থামেনি।

Also read:অভিযুক্ত করণ থেকে শাহরুখ, পেইড রিভিউ কি বলিউডকে ধ্বংস করে দিচ্ছে

এ ঘটনার পর থেকেই সতর্ক হয়ে যান করণ জোহর। তাঁর মতে, ওই বিতর্ক শুধু দুই ক্রিকেটারের ভাবমূর্তিই নয়, বরং শোটির প্রতিও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল।
এদিকে সানিয়া মির্জার সঙ্গে আড্ডায় করণ আরও জানান, ছোটবেলায় তিনি নিজে ওজন নিয়ে সমস্যায় ভুগেছিলেন। তাই তাঁর সন্তানদের নিয়েও স্থূলতা বা ওজন–সংক্রান্ত সমস্যা হওয়ার ভয় এখনো কাজ করে তাঁর মধ্যে।

আরও পড়ুন