রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডা প্রেম করছেন—এমন গুঞ্জন অনেক দিনের। দুজন যদিও বরাবরই এমন খবর অস্বীকার করেছেন। পরোক্ষভাবে প্রেমের কথা স্বীকার করলেও আনুষ্ঠানিকভাবেই কেউই নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেননি। দুই দক্ষিণি তারকার সম্পর্ক নিয়ে নানা গুজব রটেছে, একবার তো তাদের ‘গোপন বিয়ে’ নিয়েও খবর হয়েছিল। এবার আলোচনায়, তাঁদের কথিত বাগ্দান। যদিও রাশমিকা বা বিজয় এ নিয়ে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি।
সম্প্রতি দুবাই বিমানবন্দরে রাশমিকার আঙুলে দেখা গেছে নতুন এক আংটি। আর এতেই আবার জোরালো হলো তাঁর সঙ্গে বিজয় দেবরকোন্ডার প্রেমের গুঞ্জন। ছবিগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তা ভাইরাল হয়ে গেছে। কয়েকটি ছবি রাশমিকা নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন।
দুজনকে সম্প্রতি দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ৪৩তম ইন্ডিয়া ডে প্যারেডে। ভারতের স্বাধীনতা দিবস প্যারেডে তাঁরা ছিলেন গ্র্যান্ড মার্শাল। পতাকা হাতে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানানোর ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।
এর আগে প্রেমের কথা স্বীকার করেছিলেন বিজয়, তবে প্রেমিকা রাশমিকা কি না, সেটা জানাননি। মুম্বাইয়ে এক সিনেমার প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন বিজয়।
সেখানেই এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজয় বলেন, ‘আমার বয়স ৩৫। এই বয়সে কি কেউ সিঙ্গেল থাকে?’ এর আগে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাশমিকাও বিজয়কে কাছের বন্ধু বলে উল্লেখ করেছিলেন।
আলোচিত দুই তারকা একসঙ্গে অভিনয় করেন ‘গীতা গোবিন্দাম’ ও ‘ডিয়ার কমরেড’ সিনেমায়। শোনা যাচ্ছে, নতুন একটি দক্ষিণি সিনেমায় আবারও জুটি হবেন তাঁরা।
তথ্যসূত্র: টাইমস নাউ