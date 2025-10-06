রাস্তার ধারে শালপাতার থালায় খেলেন রজনীকান্ত, ছবি ভাইরাল

দক্ষিণ ভারতের তারকা রজনীকান্ত যেন আবারও প্রমাণ করলেন—সরল জীবনযাপনই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়। পর্দার বাইরে একেবারে সাধারণ, বিনয়ী এই মানুষটি সম্প্রতি গিয়েছিলেন হিমালয়ে, একান্ত আধ্যাত্মিক যাত্রায়। ব্যস্ত কাজের ফাঁকে নিজেকে একটু শান্তিতে খুঁজে নিতে বেরিয়ে পড়েন গঙ্গাতীরের ঋষিকেশে।
শালপাতার থালায় খাবার
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ছবিতে দেখা গেছে, সাদা পোশাক পরিহিত রজনীকান্ত বসে আছেন পাহাড়ি এক রাস্তার ধারে। সামনে রাখা পাথরের ওপর পাতালের (শালপাতার তৈরি একবার ব্যবহার উপযোগী থালা) মধ্যে পরিবেশিত খাবার খাচ্ছেন। পাশে পার্ক করা আছে একটি গাড়ি, পেছনে পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য। সহজ-সরল ছবিটিই যেন এই দক্ষিণি তারকার জীবনের দর্শন প্রকাশ করে—খ্যাতির শিখরে থেকেও মাটির মানুষ রজনীকান্ত।
আধ্যাত্মিক শান্তির খোঁজে
জানা গেছে, এই সফরে তিনি গিয়েছিলেন স্বামী দয়ানন্দ আশ্রমে। সেখানে তিনি স্বামী দয়ানন্দকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং গঙ্গাতীরে বসে ধ্যানও করেন। সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতিতে অংশ নেন তিনি, আর এই মুহূর্তগুলোর কয়েকটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছে অনলাইনে।
হৃষিকেশের পর অভিনেতা নাকি গিয়েছিলেন উত্তরাখণ্ডের দ্বারাহাটেও, যা হিমালয়ের আরেকটি শান্ত ধ্যানকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।
আশ্রমে ভক্তদের সঙ্গে আলাপচারিতা
আরেকটি ছবিতে দেখা গেছে, রজনীকান্ত আশ্রমে কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করছেন। আরেকটি ছবিতে তিনি এক পুরোহিতের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। পুরো সফরজুড়ে তাঁর মুখে প্রশান্ত হাসি, যা যেন বলে—খ্যাতি নয়, শান্তিই জীবনের সত্য আনন্দ।
ভয়াবহ দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ
এই সফরের মধ্যেও মানবিক দিক থেকে রজনীকান্ত ছিলেন সজাগ। তামিলনাড়ুর করুরে তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম দলের সমাবেশে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক পদদলিত ঘটনায় তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেন। অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়ের আয়োজিত এই র্যালিতে প্রাণ হারান বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষ। তিনি তামিলনাড়ু সরকারের প্রতি আহ্বান জানান, যেন আহতদের যথাযথ চিকিৎসা ও ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত সহায়তা দেওয়া হয়।
‘কুলি’তে শেষ দেখা
চলতি বছর ১৪ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে রজনীকান্তের সর্বশেষ ছবি ‘কুলি’, যেটি পরিচালনা করেছেন লোকেশ কঙ্গরাজ। ছবিটিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন নাগার্জুনা ও শ্রুতি হাসান। বক্স অফিসে ছবিটি দারুণ সাড়া ফেলেছে, আর রজনীকান্তের অভিনয়—সব সময়ের মতোই, দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে।
