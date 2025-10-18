গর্ভপাতের পর কঠিন অভিজ্ঞতার কথা জানালেন বলিউড অভিনেত্রী

বলিউডের সাহসী ও স্পষ্টভাষী অভিনেত্রীদের একজন কুবরা সাইত। সম্প্রতি জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত গর্ভপাতের অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুলেছেন। ‘সন অব সরদার ২’ অভিনেত্রী জানিয়েছেন, সেই সময় তিনি মানসিকভাবে কতটা দ্বিধায় ভুগেছিলেন, আর কীভাবে ধীরে ধীরে নিজের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে শিখেছেন।
‘সেক্রেড গেমস’-এর কুকু থেকে আত্মবিশ্বাসী নারী
২০১৮ সালে নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিরিজ ‘সেক্রেড গেমস’-এ ‘কুকু’ চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে বলিউডে আলোচনায় আসেন কুবরা। এরপর ‘ফর্জি’, ‘দ্য ট্রায়াল’, ‘ওকালত ফ্রম হোম’-এর মতো প্রকল্পে কাজ করেছেন তিনি। সম্প্রতি ‘সন অব সরদার ২’-এ আজয় দেবগন, ম্রুণাল ঠাকুর ও রবি কৃষাণের সঙ্গে পর্দায় দেখা গেছে তাঁকে। পরের ছবি ‘হ্যাঁ, জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’-তে অভিনয় করবেন বরুণ ধাওয়ান, পূজা হেগড়ে, ম্রুণাল ঠাকুর ও মানীশ পলের সঙ্গে।
‘সেই সময়টা মানসিকভাবে খুব কঠিন ছিল’
ভাইরাল ভায়ানির ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে এক আলাপে প্রথমবারের মতো গর্ভপাতের কথা প্রকাশ করেন কুবরা। তিনি বলেন, ‘ঘটনাটা অনেক বছর আগের, এই সময়ের মধ্যে আমি ভেবেছি, কেঁদেছি, আবার ধীরে ধীরে নিজেকে সুস্থ করেছি। কিন্তু এমন মুহূর্তে যখন আপনি এমন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন, তখন এক ভয়াবহ দ্বন্দ্ব তৈরি হয়—একদিকে নিজের বিশ্বাস ও দায়িত্ববোধ, অন্যদিকে সমাজের চোখ। আপনি জানেন, কী ঠিক, কী ভুল—তবু মনে হয়, আপনি মাঝপথে দাঁড়িয়ে আছেন।’
সেই সময়ের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে তিনি আরও বলেন, ‘সেই সময় আমি জানতাম না, যা করছি তা ঠিক কি না। কিন্তু আজ আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম। কারণ আমি জানি, যদি কখনো কোনো ভুলও করে থাকি, ঈশ্বর তা দেখেছেন, আর তার জবাব আমাকেই দিতে হবে পরকালে।’
নিজের মুখোমুখি
কুবরা জানান, গর্ভপাতের পরবর্তী সময়টা তাঁর শরীর ও মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এক প্রকল্পের শুটিং চলাকালে তিনি প্রায়ই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, বিরক্তি ও মানসিক চাপে ভুগতেন, কিন্তু কাজ বন্ধ করেননি। ২০২২ সালে নিজের আত্মজীবনী ‘ওপেন বুক: নট কোয়াইট আ মেমোয়ার’ লেখার সময় তিনি প্রথমবারের মতো নিজের অনুভূতির মুখোমুখি হন। তিনি বলেন, ‘লেখার সময় আমি বুঝেছিলাম, আমাকে নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত, সেই সময়—সবকিছুকে ক্ষমা করে এগিয়ে যেতে হবে।’
‘আমার সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক’
কুবরার মতে, নারীর জীবনে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া কখনো সহজ নয়। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত বিশ্বাস, শারীরিক কষ্ট—সব মিলিয়ে পথটা হয় জটিল। তবু সময়ের সঙ্গে তিনি বুঝেছেন, নিজের শরীর ও জীবনের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাঁরই।