বলিউড অভিনেতা টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি, ঘটনাস্থলে আহত ২

মুম্বাইয়ের জুহু এলাকায় বলিউড অভিনেতা টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার সন্ধ্যার এ ঘটনায় তিনি অক্ষত আছেন। মুম্বাই পুলিশের বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, টাইগারের শরীরে গুলি লাগেনি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।
এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি ফুটবল মাঠ থেকে বের হওয়ার সময় হামলার মুখে পড়েন টাইগার। মোটরসাইকেলে আসা তিন ব্যক্তি গুলি চালান।
এ ঘটনায় তাঁর গাড়িচালক ও কাছাকাছি থাকা আরেক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
হামলার পর একটি ভিডিওতে লরেন্স বিষ্ণোই চক্রের সদস্য পরিচয় দিয়ে অনিল পণ্ডিত নামের এক ব্যক্তি ঘটনার দায় দাবি করেছেন বলে জানিয়েছে এনডিটিভি।
ওই ব্যক্তির দাবি, তাঁদের নির্দেশ না মানা এবং সালমান খানের সঙ্গে কাজ করার কারণে টাইগারকে নিশানা করা হয়েছে। তবে এই দাবি পুলিশের নিশ্চিত করা তথ্য হিসেবে প্রকাশিত হয়নি।
পুলিশের প্রাথমিক বক্তব্যে হামলাকারীদের পরিচয় কিংবা গুলি চালানোর কারণ নিশ্চিত করা হয়নি। টাইগার নিরাপদ আছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে।
সূত্র: এনডিটিভি, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।