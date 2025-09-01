‘সব পুরুষকে বলতে চাই, তাঁরা যেন তাঁদের ঘরের মেয়েদের পাশে দাঁড়ান’

১০টা–৫টা চাকরির যান্ত্রিক জীবনে হাঁপিয়ে ওঠে ‘শিখা’ (তামান্না ভাটিয়া) আর ‘অনাহিতা’ (ডায়না পেন্টি)। জীবনের একঘেয়েমি ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায় তারা। চাকরি ছেড়ে তাই নতুন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয় দুই বন্ধু। তবে ব্যবসা শুরুর জন্য তারা যে পথ বেছে নেয়, তা একেবারেই ভিন্ন। দুই বন্ধু মিলে পানীয়র ব্যবসা করার পরিকল্পনা করে। তবে সে উদ্যোগের প্রথম দিন থেকেই হাজির হয় নানা বাধা আর বিপত্তি।
এ গল্পকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর নতুন ওয়েব সিরিজ ‘ডু ইউ ওয়ানা পার্টনার’। দুই তরুণীর উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার সংগ্রাম, মজার সব পরিস্থিতি আর বন্ধুত্বের বন্ধন—সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে সিরিজটি। গত শুক্রবার মুম্বাইয়ের ওরলির স্নোবল স্টুডিওতে আয়োজন করা হয় সিরিজের ট্রেলার উন্মোচন অনুষ্ঠান।
ঝলমলে আলো-আঁধারি, প্রাণবন্ত পরিবেশ আর অতিথিদের ভিড়ে রঙিন হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান। সিরিজের মূল অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া আর ডায়না পেন্টির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শ্বেতা তিওয়ারি, জাভেদ জাফরি, নীরজ কাবি, নকুল মেহেতা প্রমুখ।
মঞ্চে উঠে অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া বলেন, এত দিন ছবি বা সিরিজে দুই পুরুষ বন্ধুর ভ্রাতৃত্বের গল্প অনেক দেখানো হয়েছে। এবার দর্শক দেখতে পাবেন, দুই নারীর ভগিনিত্বের গল্প, যা হবে একেবারে ভিন্ন অভিজ্ঞতা। তামান্না মনে করেন, ‘ডু ইউ ওয়ানা পার্টনার’ তাঁর অভিনয়জীবনের অন্যতম বিশেষ অভিজ্ঞতা। ‘আমার অংশ নেওয়া উল্লেখযোগ্য আর মজাদার প্রজেক্টগুলোর মধ্যে এটি আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। এখানে দুই নারীর বন্ধুত্বকে যেমন উদ্যাপন করা হয়েছে, তেমনি দেখানো হয়েছে তাঁদের সংগ্রাম আর স্বপ্ন বাস্তবায়নের সাহস,’ বলেন তামান্না।
শিখা চরিত্র নিয়ে তামান্না বলেন, ‘এই চরিত্র আমাকে অন্য রকমভাবে মেলে ধরার সুযোগ দিয়েছে। সব সময় বলা হয়, এক পুরুষের সফলতার পেছনে একজন নারীর অবদান থাকে। আমি মনে করি, নারীর সফলতার পেছনেও পুরুষের সমর্থন সমানভাবে জরুরি। আমার বাবা আমার জীবনে বিশাল এক সাপোর্ট সিস্টেম। আজ আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, তার পেছনে বাবা আর ভাইয়ের অবদান অনেক। তাঁদের মতো সুন্দর মননের পুরুষ আমার জীবনে আছেন বলেই আমি এগোতে পেরেছি। আমি সব পুরুষকে বলতে চাই, তাঁরা যেন তাঁদের ঘরের মেয়েদের পাশে দাঁড়ান, তাঁদের স্বপ্ন পূরণের সাহস জোগান।’
ট্রেলারে তামান্না আর ডায়নার প্রাণবন্ত রসায়ন ইতিমধ্যেই দর্শকের মন কেড়েছে। দুজনের হাস্যরসাত্মক ঝগড়া, দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত আর একে অপরকে আঁকড়ে ধরা দৃশ্যগুলো দর্শকের কাছে নতুন এক অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
অভিনেত্রী ডায়না পেন্টি বলেন, ‘“ডু ইউ ওয়ানা পার্টনার”–এর কাহিনি শোনা মাত্রই আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। শিখা আর অনাহিতার মধ্যে যে খাঁটি বন্ধুত্ব দেখানো হয়েছে, তা খুব বিরল। সাধারণত নারী উদ্যোক্তার গল্প আমরা খুব বেশি দেখি না। এই শো শুধু তাঁদের ব্যবসায়িক ভ্রমণই দেখাবে না, দেখাবে দুই নারীর নিখাদ বন্ধুত্বের জাদু।’
নিজের চরিত্র নিয়ে ডায়না বলেন, ‘অনাহিতা চরিত্রে অভিনয় করা ছিল সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। সে এমন এক মেয়ে, যে বন্ধুর হাত ধরে উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। পথে আসে নানা বাধা, ব্যর্থতা, আবার রোমাঞ্চও। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমি এক নতুন যাত্রা শুরু করেছি। আশা করি, দর্শকও একইভাবে এই যাত্রার অংশ হয়ে উঠবেন।’
‘ডু ইউ ওয়ানা পার্টনার’ শুধু বিনোদনের জন্য বানানো হয়নি; এর ভেতরে লুকিয়ে আছে এক বড় সামাজিক বার্তাও। পুরুষপ্রধান সমাজে দুই নারীর উদ্যোগ শুরু করার গল্প অনেক নারীকেই অনুপ্রাণিত করবে বলে মনে করছেন নির্মাতারা। সিরিজে হাস্যরস থাকলেও এর গভীরে রয়েছে সাহস, বন্ধুত্ব আর দৃঢ়তার প্রতিচ্ছবি। এটি এমন এক গল্প, যা একদিকে দর্শককে হাসাবে, অন্যদিকে চিন্তায় ফেলবে।
সিরিজ পরিচালনা করেছেন কলিন ডি’কুনহা ও অর্চিত কুমার। ১২ সেপ্টেম্বর থেকে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিম হবে ‘ডু ইউ ওয়ানা পার্টনার’।