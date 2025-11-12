হঠাৎ অচেতন গোবিন্দ, হাসপাতালে ভর্তি নায়ক

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা গোবিন্দ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ অসুস্থবোধ করে বাড়িতে অচেতন হয়ে পড়লে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
গোবিন্দর বন্ধু ও আইনজীবী ললিত বিন্দাল ইন্ডিয়া টুডেকে বলেন, ‘অভিনেতা কিছুটা অসুস্থবোধ করছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাঁকে জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।’ তিনি আরও জানান, ‘গোবিন্দজি কিছুটা বিভ্রান্ত বা ভারসাম্যহীন অনুভব করছিলেন। সব রকম পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এখন আমরা নিউরো বিশেষজ্ঞদের মতামতের অপেক্ষায় আছি। বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল আছেন।’
চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আপাতত গোবিন্দর শারীরিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আছে, তবে তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
এর আগে গত সোমবার রাতে গোবিন্দ মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে। কয়েক দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ধর্মেন্দ্র।
নব্বইয়ের দশকের অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক গোবিন্দ ‘আঁখে’, ‘হাসিনা মান জায়েগি’, ‘কুলি নম্বর ওয়ান’, ‘ভাগম ভাগ’, ‘স্বর্গ’, ‘রাজা বাবু’, ‘খুদগর্জ’, ‘পার্টনার’, ‘হিরো নম্বর ওয়ান’ ও ‘বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা’সহ একাধিক সুপারহিট ছবিতে অভিনয় করেছেন। ১৯৮৬ সালে ‘ইলজাম’ সিনেমার মাধ্যমে তাঁর অভিনয়জীবনের সূচনা হয়। নাচ, কৌতুক ও সংলাপ বলার স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে তিনি দর্শকের মন জয় করেছেন। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ১৪০টির বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন এই অভিনেতা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চলচ্চিত্রে তাঁকে খুব একটা দেখা না গেলেও রিয়েলিটি শো ও বিশেষ উপস্থিতির মাধ্যমে তিনি এখনো দর্শকের প্রিয় মুখ।