‘ধুরন্ধর’–ঝড় চলছেই, ২১ দিনে কত আয় করল রণবীরের ছবি

মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে আদিত্য ধরের সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। মুক্তির পর ২১ দিন পেরিয়ে গেলেও ছবিটির দাপট কমছে না; বরং রণবীর সিং অভিনীত সিনেমাটির সামনে হলিউডের ‘অ্যাভাটার ৩’–এর মতো সিনেমাও দাঁড়াতে পারছে না।
কত আয়
মুক্তির তিন সপ্তাহের মধ্যেই ছবিটি ভারতের বাজারে অনায়াসে ৬০০ কোটি রুপি পেরিয়ে গেছে। এই স্পাই–অ্যাকশন থ্রিলার বড়দিন উপলক্ষে আবারও আয়ের বড় উল্লম্ফন দেখেছে। নতুন ছবি মুক্তি পেলেও ‘ধুরন্ধর’-এর গতি কমেনি।
বক্স অফিস বিশ্লেষক সংস্থা স্যাকনিল্কের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, মুক্তির ২১তম দিনে রাত ১০টা পর্যন্ত ছবিটি আয় করেছে প্রায় ২৬ কোটি টাকা। বড়দিনের ছুটির প্রভাবেই ছবিটির আয় বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, একই সময়ে কার্তিক আরিয়ান ও অনন্যা পান্ডে অভিনীত ‘তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি’ মুক্তি পেলেও ‘ধুরন্ধর’-এর ব্যবসায় কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি।
এ নিয়ে ছবিটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৬৩৩ দশমিক ৫ কোটি রুপি। চলতি সপ্তাহান্তের মধ্যেই ৬৫০ কোটি রুপির মাইলফলক ছোঁয়ার দিকে এগোচ্ছে ‘ধুরন্ধর’। প্রথম সপ্তাহে ছবিটি আয় করেছিল ২০৭ দশমিক ২৫ কোটি রুপি, আর দ্বিতীয় সপ্তাহে আয় ছিল ২৫৩ দশমিক ২৫ কোটি রুপি।
বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে ‘ধুরন্ধর’। ছবিটি ইতিমধ্যে ‘স্ত্রী ২’ (৫৯৮ কোটি) এবং ‘ছাবা’র (৬০১ কোটি) আয় ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানে এটি কেবল শাহরুখ খানের ‘জওয়ান’–এর (ভারতে আয় ৬৪০ কোটি) পরেই অবস্থান করছে। সব মিলিয়ে বিশ্বব্যাপী এক হাজার কোটি রুপি আয় করার পথে রয়েছে ছবিটি।
‘ধুরন্ধর’ সম্পর্কে
এ সিনেমায় রণবীর সিং অভিনয় করেছেন হামজা চরিত্রে—একজন ভারতীয় গোয়েন্দা, যিনি করাচির অপরাধী চক্র ও সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশ করেন।
ছবিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত ও আর মাধবন।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে