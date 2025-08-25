স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত আলোচিত বাঙালি অভিনেত্রী

বাঙালি অভিনেত্রী তন্নিষ্ঠা চ্যাটার্জি চতুর্থ পর্যায়ের স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত। গতকাল রোববার নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে এক দীর্ঘ পোস্টে এ কথা নিজেই জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
হিন্দি ও ইংরেজি স্বাধীন চলচ্চিত্রের পরিচিত মুখ তন্নিষ্ঠা জানান, আট মাস আগে তাঁর শরীরে ধরা পড়ে অলিগোমেটাস্ট্যাটিক স্তন ক্যানসার। পোস্টে তিনি শেয়ার করেছেন একগুচ্ছ ছবি। এক ছবিতে দেখা যায়, মাথা মোড়ানো তন্নিষ্ঠা সোফায় বসে আত্মবিশ্বাসী হাসি দিচ্ছেন। আরেক ছবিতে সহশিল্পী বন্ধুদের সঙ্গে—দিয়া দত্ত, লারা দত্ত, শাবানা আজমি, বিদ্যা বালানদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন আনন্দে।
পোস্টে লিখেছেন, ‘শেষ আট মাস ভীষণ কঠিন গেছে—এভাবে বললেও আসলে কম বলা হয়। বাবাকে ক্যানসারে হারানোই যথেষ্ট দুঃখ ছিল, তার ওপর আমাকে জানানো হলো-আমার শরীরেও চতুর্থ পর্যায়ের ক্যানসার।’
তবে তাঁর ভাষায়, এ পোস্ট কষ্টের নয়, বরং ভালোবাসা ও শক্তির গল্প। ‘৭০ বছর বয়সী মা আর ৯ বছরের মেয়ে—দুজনেই পুরোপুরি আমার ওপর নির্ভরশীল। মনে হচ্ছিল এর চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না। কিন্তু সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে আমি আবিষ্কার করেছি এক অন্য রকম ভালোবাসা, যা সব সময় পাশে থাকে, স্থান তৈরি করে দেয়, আর কখনো একা হতে দেয় না,’ লিখেছেন তিনি।
এই লড়াইয়ে বন্ধুবান্ধব আর পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁকে টিকে থাকার শক্তি দিয়েছে বলে জানান তন্নিষ্ঠা। ‘এই বন্ধুরা, এই পরিবারই আমাকে কঠিন দিনগুলোতেও হাসিয়েছে। আজ যখন দুনিয়া ছুটছে এআই আর রোবটের দিকে, তখন আসল মানুষের সহমর্মিতাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে। তাদের সহানুভূতি, তাদের উপস্থিতি, তাদের মানবিকতাই জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছে।’
শেষে তিনি লিখেছেন, ‘বন্ধুত্বকে সেলাম, যারা আমার পাশে দাঁড়িয়েছে অকুণ্ঠ ভালোবাসা, গভীর সহমর্মিতা আর অদম্য শক্তি নিয়ে। তোমরা জানো তোমরাই সেই মানুষ—আমি অন্তহীন কৃতজ্ঞ।’
তাঁর পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সহশিল্পীরাও। কঙ্কনা সেনশর্মা লিখেছেন, ‘তুমি অবিশ্বাস্য আর অনুপ্রেরণাদায়ী! ভালোবাসি।’ দিয়া মির্জা লিখেছেন, ‘আমরা তোমায় ভালোবাসি তান। তুমি আমাদের ওয়ারিয়ার প্রিন্সেস।’ অভয় দেওল লিখেছেন, ‘ভালোবাসা রইল তান।’ সান্ধ্যা মৃদুল লিখেছেন, ‘ওহ টাইগার তান! আমরা আছি তোমার পাশে। সব সময় শুধু ভালোবাসা।’
তন্নিষ্ঠা আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি পান ব্রিটিশ ছবি ‘ব্রিক লেন’-এ অভিনয়ের মাধ্যমে। মনিকা আলীর বহুল বিক্রীত উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এ ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি ব্রিটিশ ইনডিপেনডেন্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডসে সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন পান। জার্মান অস্কারজয়ী পরিচালক ফ্লোরিয়ান গ্যালেনবার্গারের ‘শাডোজ অব টাইম’-এ তিনি অভিনয় করেছেন প্রশান্ত নারায়ণন, ইরফান খান ও তিলোত্তমা সোমের সঙ্গে।
তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে লীনা যাদব পরিচালিত ‘পার্চড’, যা প্রথম প্রদর্শিত হয় টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে। অস্ট্রেলীয় রোমান্টিক কমেডি ‘আনইন্ডিয়ান’-এও তিনি অভিনয় করেছেন সাবেক ক্রিকেটার ব্রেট লির সঙ্গে।