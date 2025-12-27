সত্যিই কি ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’–এ কাজল অভিনয় করেছেন, ভিডিও নিয়ে তোলপাড়

ওটিটি দুনিয়া এখন ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ময়। গত বৃহস্পতিবার রাতে এসেছে নেটফ্লিক্সের আলোচিত সিরিজটির পঞ্চম ও শেষ মৌসুমের দ্বিতীয় কিস্তি। সবশেষ পর্বটি মুক্তি পাবে ৩১ ডিসেম্বর রাতে। কোন চরিত্রের কী পরণতি হবে এটা নিয়ে যখন জল্পনা চলছে, এর মধ্যেই ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও।
যে ভিডিওসূত্র চাউর হয়, বলিউড অভিনেত্রী কাজলকে নাকি দেখা যাবে ডাফার ভ্রাতৃদ্বয়ের সিরিজটিতে! কিন্তু আসল ঘটনা অন্য।
কয়েক সেকেন্ডের ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, কাজলের রক্তমাখা মুখ, ঠিক যেন ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’–এর ভেকনা! ভিডিওটি যে ভাইরাল হতে সময় লাগে না, বলাই বাহুল্য। অনেকেই পোস্ট করেন কাজল নাকি সিরিজটিতে অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছেন; এই ভিডিও সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে।
কিন্তু একটু পরেই বোঝা যায়, পুরো বিষয়টি নিছক রসিকতা মাত্র। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় হাসির বন্যা। একের পর এক মিম ও মন্তব্যে ভরে যায় টাইমলাইন।
মূল ঘটনা হলো কাজল আদৌ ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস ৫’–এ অভিনয় করেননি; ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি আসলে চলতি বছর মুক্তি পাওয়া কাজল অভিনীত ‘মা’ সিনেমার একটি দৃশ্য।
তবে ভাইরাল ক্লিপটি অনেকে বিশ্বাস করেছেন কারণ, ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’-এর খল চরিত্র ভেকনা আর ‘মা’ সিনেমার একটি দৃশ্যে কাজলের চেহারার অদ্ভুত মিল।
তাই মজাচ্ছলে পোস্ট করা হলেও ভিডিওটি অনেকে সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলেন।
বিশাল ফুরিয়া পরিচালিত মা সমালোচক ও দর্শকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল। সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মোটামুটি ব্যবসা করে শেষ পর্যন্ত ৩৬ কোটি ৮ লাখ টাকা আয় করে।