বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় রাশমিকা ও বিজয়। ইনস্টাগ্রাম থেকে
বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় রাশমিকা ও বিজয়। ইনস্টাগ্রাম থেকে
বলিউড

রাশমিকা–বিজয়ের বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় তারার মেলা, রইল ১২টি ছবি

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করেছেন দক্ষিণের আলোচিত তারকা জুটি বিজয় দেবরাকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানা। গতকাল হায়দরাবাদে হয়ে গেল দুই তারকার বিবাহোত্তর সংবর্ধনা। যেখানে হাজির হয়েছিলেন দক্ষিণি ও বলিউের তারকারা। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত।

বিনোদন ডেস্ক
পরিবারের সঙ্গে রাশমিকা ও বিজয়। আইফার ইনস্টাগ্রাম থেকে
এদিন খোশমেজাজে দেখা যায় রাশমিকা ও বিজয়কে; ক্যামেরায় হাস্যোজ্বল হয়ে ছবির জন্য পোজ দেন দুই তারকা। আইফার ইনস্টাগ্রাম থেকে
নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন আল্লু অর্জুন। রাশমিকা ‘পুষ্পা’–এর দুই কিস্তিতে আল্লুর সঙ্গে অভিনয় করেছেন। আইফার ইনস্টাগ্রাম থেকে
ফুল দিয়ে রাশমিকা ও বিজয়কে শুভেচ্ছা জানান দক্ষিণি তারকা রামচরণ। আইফার ইনস্টাগ্রাম থেকে
দুই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে রাশমিকা ও বিজয়। আইফার ইনস্টাগ্রাম থেকে
শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন দক্ষিণি তারকা নাগার্জুন। এসেই রাশমিকাকে জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা জানান তিনি। আইফার ইনস্টাগ্রাম থেকে
নাগার্জুন, নাগা চৈতন্যসহ অন্যদের সঙ্গে রাশমিকা–বিজয়। আইফার ইনস্টাগ্রাম থেকে
স্ত্রী অঞ্জনাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন দক্ষিণি তারকা নানি। আইফার ইনস্টাগ্রাম থেকে
তেলেগু তারকা রবি তেজাও এসেছিলেন নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাতে। আইফার ইনস্টাগ্রাম থেকে
রাশমিকার বিয়ে, ‘পুষ্পা’ পরিচালক সুকুমার আসবেন না, তা–ই কি হয়! আইফার ইনস্টাগ্রাম থেকে
Also read:বিয়ের পর নতুন চমক, বড় ঘোষণা দিলেন রাশমিকা–বিজয়
বলিউড তারকা কৃতি শ্যানন ও নির্মাতা করণ জোহরও হাজির হয়েছিলেন। আইফার ইনস্টাগ্রাম থেকে
তামিল তারকা কার্থিও এসেছিলেন এদিন। আইফার ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন