সোনা চোরাচালান মামলায় অভিনেত্রীকে ১১০ কোটি টাকা জরিমানা

সোনা চোরাচালানের অভিযোগে চলতি বছরের মার্চে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ভারতীয় অভিনেত্রী রানিয়া রাও। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়াই সম্প্রতি এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে অভিনেত্রীকে। এবার এ অভিযোগে রানিয়াকে করা হয়েছে আর্থিক জরিমানা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, অভিনেত্রীকে বাংলাদেশি মুদ্রায় ১১০ কোটি টাকা জরিমানা করেছে ভারতের রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর (ডিআরআই)।
চলতি বছরের ৩ মার্চ দুবাই থেকে ভারত ফেরেন রানিয়া। বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর কাছে ১৪ কেজির বেশি সোনা পাওয়া যায়। যেগুলোর বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি তিনি। এরপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করে কর্তৃপক্ষ।
শুধু রানিয়া নন, তাঁর সঙ্গে আরও তিনজনকে অভিযুক্ত করা হয়। সবাইকেই আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার বেঙ্গালুরু কেন্দ্রীয় কারাগারে চার অভিযুক্তের হাতে নোটিশ পৌঁছে দেন ডিআরআই কর্মকর্তারা। প্রতিজনকে ২৫০ পৃষ্ঠার নোটিশ ও ২ হাজার ৫০০ পৃষ্ঠার সংযুক্তি—সব মিলিয়ে মোট ১১ হাজার পৃষ্ঠার নথি দেওয়া হয়েছে। এক কর্মকর্তা জানান, বাজেয়াপ্ত সোনার বাজারদর ও শুল্ক ফাঁকির অঙ্ক হিসাব করে জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এটি কেবল আর্থিক জরিমানা; মামলার কার্যক্রম আইন অনুযায়ী চলবে।
চলতি বছরের জুলাইয়ে রানিয়া রাওকে এক বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত। মঙ্গলবার কর্ণাটক হাইকোর্টে শুনানি শেষে পরবর্তী তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর ধার্য করা হয়।
ডিআরআই কর্মকর্তারা বলছেন, এই মামলা কেবল একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রীর সম্পৃক্ততার কারণে নয়। কর্তৃপক্ষের ধারণা, দক্ষিণ ভারতের বিমানবন্দর ব্যবহার করে আরও বড় চোরাচালান চক্র সক্রিয় থাকতে পারে।
শরীরের বিভিন্ন অংশ ও পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে ১৪ দশমিক ৮ কেজি সোনা নিয়ে দুবাই থেকে ভারতে এসেছিলেন রানিয়া। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৫ দিনের মধ্যে চারবার দুবাই ভ্রমণ করায় সন্দেহের তালিকায় আসেন অভিনেত্রী। স্বামীও তাঁর সঙ্গে দুবাইয়ে যেতেন। কিন্তু দুবাইয়ে অভিনেত্রীর পরিবারের কোনো সদস্য নেই, সেখানে তাঁর ব্যবসাও নেই, তাহলে কেন বারবার তিনি দুবাইয়ে যাচ্ছেন, তা–ও আবার এত কম সময়ে? এখানেই শুরু হয় সন্দেহ।
রানিয়া কর্ণাটকের চিকমাগালুরের বাসিন্দা। চলচ্চিত্রজগতে প্রবেশ করার আগে তিনি বেঙ্গালুরুর দয়ানন্দ সাগর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছিলেন। ২০১৪ সালে সুদীপ পরিচালিত কন্নড় সিনেমা ‘মানিক্য’ দিয়ে বড় পর্দায় তাঁর যাত্রা শুরু হয়।
শুধু কন্নড় সিনেমা নয়, ২০১৬ সালে ‘ওয়াঘা’ নামের একটি তামিল সিনেমাও করেন রানিয়া। ২০১৭ সালে ‘পটাকি’ নামের একটি কন্নড় সিনেমায় সাংবাদিকের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায় তাঁকে।