সুভাষিণী বালসুব্রহ্মণ্যম। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
জনপ্রিয় অভিনেত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু, মরদেহ উদ্ধার

রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হলো তামিল অভিনেত্রী সুভাষিণী বালসুব্রহ্মণ্যমের। ‘কয়াল’ ধারাবাহিকে অভিনয়ের জন্য দক্ষিণি ছোট পর্দার পরিচিত মুখ ছিলেন তিনি। গতকাল সোমাবার চেন্নাইয়ে নিজের বাড়ি থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হলেও প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে তদন্ত চলছে।

শ্রীলঙ্কায় জন্ম নেওয়া ৩৬ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী চেন্নাইয়ের পোরুর এলাকার কাছে আইয়্যাপ্পন্থাঙ্গলে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন, যেখানে শুটিংয়ের সময় তিনি অবস্থান করতেন। গত মাসের শুরুতে তিনি সেখানে ওঠেন। গত রোববার রাতে সেখানেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনার সময় সুভাষিণী স্বামী বিপিন চন্দ্রণের সঙ্গে ভিডিও কলে ছিলেন। কথোপকথনের এক পর্যায়ে দুজনের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হয়। সেই তর্কের মধ্যেই তিনি আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তাঁর স্বামী দ্রুত অ্যাপার্টমেন্টের নিরাপত্তাকর্মীদের বিষয়টি জানান। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সুভাষিণীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। পরে তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সরকারি কিলপক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

শ্রীলঙ্কার মেয়ে সুভাষিণী বরাবরই অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন। সেই ইচ্ছা বুকে নিয়ে চলে আসেন চেন্নাইয়ে। তামিল বিনোদনজগতে নিজের জায়গা তৈরি করা সহজ ছিল না। অডিশন, ছোট ছোট চরিত্র এবং কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়েই তাঁকে এগোতে হয়েছে। তবে নিজের অধ্যবসায় ও অভিনয়ের প্রতি গভীর ভালোবাসার মাধ্যমে ধীরে ধীরে নতুন নতুন সুযোগ পেতে শুরু করেন। ‘কয়াল’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে নিজের অবস্থান শক্ত করেন অভিনেত্রী।

অভিনেত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন তাঁর সহকর্মী ও ভক্তরা।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে

