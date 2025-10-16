বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল
অন্তঃসত্ত্বা ক্যাটরিনার পাশে ভিকি, বললেন—‘বাইরে বেরোতে মন চায় না’

বলিউডের আলোচিত তারকা দম্পতি ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ। ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর রাজস্থানের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় রাজকীয় আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন তাঁরা। তার পর থেকে তাঁদের প্রেম, দাম্পত্য, ছুটির ছবি, একসঙ্গে উপস্থিতি—সবকিছুই বারবার খবরের শিরোনাম হয়েছে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তাঁদের পরিবারে আসতে যাওয়া নতুন অতিথি।

গত সেপ্টেম্বরেই নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সুখবরটি জানিয়েছিলেন ভিকি ও ক্যাটরিনা—তাঁরা মা–বাবা হতে চলেছেন। এর পর থেকেই বলিউডের অনুরাগীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সেই বিশেষ দিনের জন্য। কবে আসছে ‘ভিকি-ক্যাট’-এর ঘরে নতুন সদস্য, তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে নানা জল্পনা, আলোচনা, ফিসফাস।

সময়টা একেবারেই কাছে
সম্প্রতি মুম্বাইয়ে আয়োজিত একটি যুবা সম্মেলনে মূল বক্তা হিসেবে হাজির হয়েছিলেন ভিকি কৌশল। সেখানে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে বললেন নিজের ‘বাবা হতে চলা’র উত্তেজনা আর আনন্দের কথা।

ক্যাটরিনা ও ভিকি কৌশল দম্পতি প্রথমবারের মতো মা–বাবা হচ্ছেন

ভিকি বলেন, ‘আমি শুধু বাবা হওয়ার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছি। এটা জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। এই বিশেষ ও রোমাঞ্চকর সময়টা এখন একেবারেই কাছে।’ অভিনেতার মুখে সেই কথা বলার পর মুহূর্তেই করতালিতে ভরে ওঠে সভাকক্ষ। উপস্থিত দর্শকেরা বুঝে ফেলেন, তাঁদের প্রিয় তারকা বুঝিয়ে দিলেন সুখবরটি আর বেশি দূরে নয়। ভিকি আরও বলেন, ‘এখন আমার বাইরে বের হতে মন চায় না। যতটা পারি, বাড়িতেই সময় কাটাতে চাই। কারণ, এই সময়টা আর ফিরে আসবে না।’

এর আগে ভিকির ভাই অভিনেতা সানি কৌশলও ভিকি-ক্যাটরিনার পরিবারে নতুন অতিথি আসার খবর নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের সবার জন্য এটা অনেক বড় সুখবর। আমরা সবাই ভীষণ খুশি, তবে একটু নার্ভাসও আছি। সবকিছু যেন সুন্দরভাবে হয়, সেটাই এখন প্রার্থনা।’

ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল

ভিকি আর ক্যাটরিনার ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলোও জানিয়েছে, দম্পতি এই সময়টা কাটাচ্ছেন পরিবারের সঙ্গেই। ক্যাটরিনা আপাতত শুটিং থেকে দূরে আছেন, বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং মা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ভালো কাটছে দিন
বাবা হতে যাওয়ার আনন্দের পাশাপাশি পেশাগতভাবেও দারুণ সময় পার করছেন ভিকি কৌশল। তাঁর সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘ছাভা’-তে ঐতিহাসিক চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন সমালোচক ও দর্শকদের কাছ থেকে।

‘সর্দার উধাম’ সিনেমায় ভিকি কৌশল। আইএমডিবি

অন্যদিকে ক্যাটরিনা কাইফকে সর্বশেষ দেখা গেছে মেরি ক্রিসমাস ছবিতে, যেখানে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন বিজয় সেতুপতি।

