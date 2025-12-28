তিন গুণ পারিশ্রমিকেও রাজি হননি অক্ষয়, ‘দৃশ্যম ৩’ নিয়ে তুমুল বিতর্ক

‘ধুরন্ধর’ দিয়ে আবার নতুন করে আলোচনায় অক্ষয় খান্না। আদিত্য ধরের সিনেমাটি মুক্তির পর থেকেই অক্ষয়ের লুক, নাচ নিয়ে চর্চা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। দর্শকেরা যখন অভিনেতার নতুন সিনেমার অপেক্ষায়, তখনই জানা গেল ‘দৃশ্যম ৩’ থেকে বাদ পড়েছেন অক্ষয়! এতিদন বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জন শোনা গেলেও এবার মুখ খুলেছেন সিনেমাটির প্রযোজক।
প্রযোজকের অভিযোগ
‘দৃশ্যম ৩’ থেকে অক্ষয় খান্না বাদ পড়া নিয়ে কয়েক দিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল। সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলিউড হাঙ্গামা। জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ছবিটির প্রযোজক কুমার মঙ্গত পাঠক সরাসরি অভিযোগ তুললেন অক্ষয়ের বিরুদ্ধে।
তিনি জানান, অক্ষয়ের ‘অপেশাদার আচরণে’ তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং এ কারণে অভিনেতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে তিনি নিশ্চিত করেন, অক্ষয়ের জায়গায় অভিনয় করবেন জয়দীপ আহলাওয়াত।
কুমার মঙ্গত পাঠক বলেন, ‘আমরা অক্ষয় খান্নার সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম। তাঁর পারিশ্রমিকও বহুবার পুনরায় আলোচনার পর চূড়ান্ত করা হয়।’ প্রযোজক জানান, শুরুর দিকে তিনি চরিত্রে পরচুলা পরতে চান। কিন্তু পরিচালক অভিষেক পাঠক তাঁকে বোঝান, এটি বাস্তবসম্মত নয়। কারণ, আগের কিস্তি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই শুরু হবে নতুনটি। হঠাৎ চুল এসে যাওয়ার বিষয়টি কন্টিনিউটির সমস্যা তৈরি করবে। প্রযোজক জানান, প্রাথমিকভাবে পরিচালকের এই যুক্তি তখন অক্ষয় মেনে নেন।
প্রযোজকের অভিযোগ, পরে অক্ষয়ের আশপাশের লোকজন তাঁকে আবার পরচুলা পরার বিষয়ে উসকানি দেন। ‘তাঁরা বলেছিলেন, উইগ পরলে তাঁকে আরও স্মার্ট দেখাবে। এরপর অক্ষয় আবার সেই দাবি তোলেন। অভিষেক তখনো আলোচনায় বসতে রাজি ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই অক্ষয় জানিয়ে দেন, তিনি আর ছবিটি করতে চান না,’ বলেন কুমার।
‘অক্ষয় কিছুই ছিলেন না’
কুমার মঙ্গত পাঠক আরও বলেন, ‘একসময় অক্ষয় খান্না কার্যত কিছুই ছিলেন না। সেই সময়ই আমি তাঁকে নিয়ে ২০১৯ সালে “সেকশন ৩৭৫” বানাই। তখনো অনেকেই আমাদের সতর্ক করেছিলেন—তাঁর আচরণ নাকি খুবই অপেশাদার। সেটে তাঁর উপস্থিতি ছিল বিষাক্ত।
এই ছবি তাঁকে নতুন করে পরিচিতি দেয়। এরপর আমি তাঁকে “দৃশ্যম ২”–তে নিই। ওই ছবির পরেই তাঁর কাছে বড় বড় প্রস্তাব আসতে শুরু করে। তার আগে তিন–চার বছর তিনি ঘরেই বসে ছিলেন।’
প্রযোজকের ভাষ্য, ‘মনে রাখতে হবে, “দৃশ্যম” ফ্র্যাঞ্চাইজির মুখ অজয় দেবগন। “ছাবা” ভিকি কৌশলের ছবি, “ধুরন্ধর রণবীর সিংয়ের। অক্ষয় খান্না যদি একা নায়ক হয়ে ছবি করেন, তাহলে সেই ছবি ভারতে ৫০ কোটি টাকাও তুলতে পারবে না। কেউ যদি মনে করেন তিনি এখন সুপারস্টার হয়ে গেছেন, তাহলে বড় বাজেটের একক ছবি নিয়ে কোনো স্টুডিওকে রাজি করিয়ে দেখান। কিছু অভিনেতা মাল্টিস্টারার ছবির সাফল্যের পর নিজেকে তারকা ভাবতে শুরু করেন। অক্ষয়ের ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। সাফল্য তাঁর মাথায় উঠে গেছে।’
কুমার মঙ্গত পাঠকের দাবি, ‘ধুরন্ধর’–এর সাফল্যের কৃতিত্বও অক্ষয় নিজের বলে দাবি করেছেন।
‘তিনি আমাদের বলেছেন, “ছবিটি আমার জন্যই কাজ করছে।” কিন্তু বাস্তবে ওই ছবির পক্ষে অনেকগুলো বিষয় একসঙ্গে কাজ করেছে,’ বলেন কুমার।
শুরুতে উচ্ছ্বসিত ছিলেন অক্ষয়
এই প্রযোজক জানান, আলিবাগে অক্ষয়ের খামারবাড়িতে যখন তাঁকে চিত্রনাট্য শোনানো হয়, তখন তিনি ভীষণ উচ্ছ্বসিত ছিলেন। ‘তিনি বলেছিলেন, “এটা ৫০০ কোটির ছবি। জীবনে এমন স্ক্রিপ্ট শুনিনি।” তিনি পরিচালক অভিষেক পাঠক আর লেখককে জড়িয়ে ধরেন। এরপর পারিশ্রমিক ঠিক হয়, চুক্তি সই হয়। আমরা তাঁকে অগ্রিম দিই, তাঁর পোশাকের জন্য ডিজাইনারকেও টাকা দেওয়া হয়। আর শুটিংয়ের মাত্র ১০ দিন আগে তিনি ছবি ছেড়ে দেন।’
প্রযোজক কুমার আরও বলেন, ‘আমাদের “দৃশ্যম” একটি বড় ব্র্যান্ড। অক্ষয় থাকুন বা না থাকুন, এতে ছবির কিছু আসে যায় না। এখন তাঁর জায়গায় জয়দীপ আহলাওয়াতকে নেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা অক্ষয়ের চেয়েও ভালো অভিনেতা পেয়েছি, সবচেয়ে বড় কথা—ভালো মানুষ পেয়েছি। জয়দীপের ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের ছবি “আক্রোশ”–এর প্রযোজকও আমি।’
আইনি প্রক্রিয়া শুরু
প্রযোজক কুমার মঙ্গত পাঠক জানিয়েছেন, চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে অক্ষয় খন্নার বিরুদ্ধে আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে। গতকাল শনিবার সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া বক্তব্যে কুমার মঙ্গত পাঠক বলেন, অক্ষয় খান্না একটি টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে হঠাৎ ছবিটি না করার সিদ্ধান্ত জানান। এরপর আর কোনো যোগাযোগে সাড়া না দেওয়ায় তাঁরা আইনি পথে হাঁটতে বাধ্য হয়েছেন।
প্রযোজক জানান, গত মাসেই ছবির জন্য অক্ষয় খান্নার সঙ্গে চুক্তি সই করা হয়েছিল এবং তাঁকে অগ্রিম পারিশ্রমিকও দেওয়া হয়। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁর সরে দাঁড়ানোয় শুটিংয়ের সময়সূচি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।
পিটিআইকে কুমার মঙ্গত পাঠক বলেন, ‘আমরা প্রায় দুই বছর ধরে ছবিটি নিয়ে কাজ করছি, আর এই পুরো বিষয়টি অক্ষয় জানতেন। আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য শুনিয়েছিলাম, যা তিনি পছন্দও করেছিলেন। চুক্তি সইয়ের আগে তাঁর পারিশ্রমিক নিয়ে তিন দফা আলোচনা হয়। দুপক্ষ সন্তুষ্ট হওয়ার পরই চুক্তি করা হয় এবং সাইনিং অ্যামাউন্ট দেওয়া হয়।’
কুমার মঙ্গত পাঠক জানান, অক্ষয় খান্নাকে ‘দৃশ্যম ২’–এর তুলনায় তিন গুণ পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছিল। যদিও নির্দিষ্ট অঙ্ক প্রকাশ করেননি, তিনি বলেন, ‘তিনি যে পারিশ্রমিক চেয়েছিলেন, সেটাই দেওয়া হয়েছে।’
এই ছবিতে মূল চরিত্রে থাকছেন অজয় দেবগন, যিনি আবারও বিজয় সালগাঁওকারের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। তাবু অভিনয় করছেন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা মীরা দেশমুখ চরিত্রে।
পুরো বিষয়টি নিয়ে অক্ষয়ের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ‘দৃশ্যম ৩’ ২০২৬ সালের ২ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
বলিউড হাঙ্গামা অবলম্বনে