শপিংমলে একসঙ্গে ‘সাইয়ারা’ জুটি আহান-অনীত, প্রেমের গুঞ্জন

মুক্তির তিন সপ্তাহ পার করলেও বক্স অফিসে এখনো দাপট দেখাচ্ছে বছরের অন্যতম বলিউড ব্লকবাস্টার ‘সাইয়ারা’। বিশ্বব্যাপী ছবিটির আয় ছাড়িয়েছে ৫০০ কোটি রুপি। ছবির সাফল্য নবাগত দুই তারকা আহান পান্ডে ও অনীত পড্ডাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। সাফল্যের পর এই প্রথম মুম্বাইয়ে একসঙ্গে দেখা গেল ছবির নায়ক-নায়িকাকে।
সম্প্রতি মুম্বাইয়ের এক শপিংমলে আহান-অনীতকে দেখা যায়। সেখানের একটি শোরুম থেকে একসঙ্গে বের হওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে ইন্টারনেটে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দুজনের মুখে ছিল মাস্ক, পোশাকে ক্যাজুয়াল লুক—আহান পরেছিলেন কালো জ্যাকেট ও হালকা নীল জিনস, অনীত পড্ডাকে দেখা গেছে আকাশি–নীল শার্ট ও ডেনিমে। বের হওয়ার সময় আহান অনীতের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন, যেন ধরতে বলছেন; তবে অনীত হালকা হাসি দিয়ে তা এড়িয়ে যান।
মুহূর্তটি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় প্রেমের গুঞ্জন। এক্সে এক ভক্ত লিখেছেন, ‘সে চেয়েছিল তার হাত ধরতে!’, আবার কেউ মন্তব্য করেছেন, ‘ওরা নিশ্চিতই ডেট করছে।’ আরেকজন ভক্তের ভাষায়, ‘ওদের রসায়ন অবিশ্বাস্য, আবার একসঙ্গে পর্দায় দেখতে চাই।’
১৮ জুলাই মুক্তি পায় মোহিত সুরির রোমান্টিক ড্রামা ‘সাইয়ারা’। একদিকে নতুন মুখ আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা, অন্যদিকে ঝলসে ওঠা পপ-কালচার মুহূর্ত—সব মিলিয়ে ছবিটি জেন-জেড প্রজন্মের এক দারুণ পছন্দ হয়। এটি ভারতের বক্স অফিসে ৩০০ কোটি রুপির বেশি আয় করেছে। সিনেমাটির দাপট কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও দারুণ সাড়া ফেলেছে।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি